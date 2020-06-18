Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в новом фильме

Источник материала: ОНТ

Американская актриса Кристен Стюарт, известная зрителям по работе в фильме «Сумерки», предстанет в новой картине в образе принцессы Дианы. Фильм будет называться «Спенсер», сообщает Daily Mail.

Режиссером будет чилиец Пабло Ларраин. Сценарий напишет британец Стивен Найт.

Зрителями покажут историю уик-энда в начале 1990-х, когда принцесса Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом, потому что их брак «не работает».

По информации источника, работа над фильмом стартует в 2021 году.

Отмечается, что новость вызвала резонанс в соцсетях. Пользователи посчитали, что Кристен Стюарт не подходит для этой роли, а Диану должна была играть британская актриса. Некоторые отметили, что они даже не похожи внешне, поэтому выбор Стюарт на эту роль им кажется странным.

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