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Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в новом фильме
Источник материала: ОНТ
Американская актриса Кристен Стюарт, известная зрителям по работе в фильме «Сумерки», предстанет в новой картине в образе принцессы Дианы. Фильм будет называться «Спенсер»,
Режиссером будет чилиец Пабло Ларраин. Сценарий напишет британец Стивен Найт.
Зрителями покажут историю уик-энда в начале 1990-х, когда принцесса Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом, потому что их брак «не работает».
По информации источника, работа над фильмом стартует в 2021 году.
Отмечается, что новость вызвала резонанс в соцсетях. Пользователи посчитали, что Кристен Стюарт не подходит для этой роли, а Диану должна была играть британская актриса. Некоторые отметили, что они даже не похожи внешне, поэтому выбор Стюарт на эту роль им кажется странным.
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Американская актриса Кристен Стюарт, известная зрителям по работе в фильме «Сумерки», предстанет в новой картине в образе принцессы Дианы. Фильм будет называться...
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