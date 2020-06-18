Эксперт: падение цен на квартиры идет бодро, покупатель с деньгами на вес золота

- Судя по данным майских сделок, начавшийся в апреле обвал спроса продолжается.

Более того, продажи квартир в Минске ещё снизились. На «вторичке» зарегистрировали чуть более 600 сделок, а ведь еще недавно их было 1200-1300 в месяц.

Некоторая активность по-прежнему теплится только на рынке новостроек. Но и там есть свои проблемы – заметно поубавилось количество кредитных программ. По сравнению с началом года стало в 2 раза меньше банков, кредитующих строительство жилья, а распространенные ранее партнерские программы с застройщиками и вовсе можно пересчитать по пальцам одной руки.

То есть, на первичном рынке возможности для финансирования строительство жилья стали хуже, а вторичный рынок фактически остался без кредитной подпитки.



Фото: Myfin.by

Можно сказать, что рынок недвижимости постепенно привыкает и адаптируется к новой реальности. Те, кто рассчитывает на весомый кредит, вынуждены уходить на рынок новостроек. На «вторичке» остаются либо редкие покупатели со своими деньгами, либо те, кто производит обмены с доплатой. Не секрет, что вторичный рынок жилья во многом функционирует за счет обменных цепочек: кто-то продает однокомнатную квартиру, на вырученные деньги покупает двухкомнатную и т. д. Такие цепочки могут включать до 5-6 звеньев и критически важно здесь найти «стартера» - покупателя с деньгами.

В настоящее время мы видим, что доля двух-трехкомнатных квартир в общем количестве сделок опустилась. Это говорит о том, что сейчас собирать такие обменные цепочки очень сложно – любой покупатель с деньгами сейчас на вес золота.



Фото: Myfin.by

Пока падение цен на квартиры продолжается. Цены в объявлениях довольно бодро снижаются - на 1,7% в мае. Цены по данным реальных сделок опустились примерно на 0,7%.

На данный момент квартиры в Минске продают в среднем за 1340 долларов за 1 кв. метр.

Также стоит упомянуть, что сейчас в столице очень большой объем предложения - порядка 9 тыс. объектов жилой недвижимости. Для сравнения: в начале года было чуть более 6 тыс. При такой конкуренции продают только те, кто делает серьезные скидки.

Думаю, после обвала в апреле и в мае, мы увидим в июне небольшой рост числа сделок. Это будут сделки по тем квартирам, которые предлагались уже в условиях «коронакризиса» с максимальными уступками. Однако полного восстановления рынка до прежнего уровня вряд ли можно ожидать в обозримом будущем.

Если говорить о разбежке в ценах, то самая дорогая квартира в мае была продана в жилом комплексе в микрорайоне Лебяжий - за 290 тыс. долларов, а самая дешевая - малосемейка на Нововиленской, которую продали за 32 тыс. долларов.

Что это значит?

Рынок недвижимости падает вслед за экономикой Беларуси. В мае падение цен ускорилось, а спрос продолжил сокращаться. На фоне сворачивания многих кредитных программ банков по жилью, его доступность снижается. Аналитик Артем Сахаревич не ожидает восстановления рынка недвижимости в ближайшем будущем.