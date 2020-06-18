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Строили дом, но получилось так хорошо, что открыли агроусадьбу. Рассказываем, где можно отдохнуть под Молодечно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2019 году услугами агроэкотуризма в Минской области воспользовались 200 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В регионе всего 800 усадеб. Больше всего – в Минском, Мядельском, Логойском и Воложинском районах. Сейчас сфера агротуризма начала активно развиваться и в Молодечно.
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Строили дом, но получилось так хорошо, что открыли агроусадьбу. Рассказываем, где можно отдохнуть под Молодечно
Новости Беларуси. В 2019 году услугами агроэкотуризма в Минской области воспользовались 200 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В регионе всего 800...
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