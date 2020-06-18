«Ювентус» Роналду проиграл в финале Кубка Италии

Источник материала: Tut.by

В финале Кубка Италии «Наполи» одержал победу над «Ювентусом» (0:0, по пенальти – 4:2).





В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой сильнее оказались футболисты «Наполи» — 4:2.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери, ассистировали ему судьи на линиях Джакомо Паганесси и Стефано Алассио. Резервный судья — Джанпаоло Кальварезе.

«Наполи» выиграл трофей в шестой раз. «Ювентус» является 13-кратным обладателем Кубка Италии.На пути к финалу «Наполи» обыграл «Перуджу» (2:0), «Лацио» (1:0) и «Интер» (1:0, 1:1), «Ювентус» победил «Удинезе» (4:0), «Рому» (3:1) и «Милан» (1:1, 0:0).