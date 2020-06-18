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Молодожены увидели фото и не поверили глазам. Оказалось, что они знакомы дольше, чем думали

18.06.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Влюбленные из Великобритании Хайди Паркер и Эд Севит перед свадьбой неожиданно узнали, что их первая встреча произошла не в университете, как они думали раньше, а на одном из турецких курортов в 1997 году, когда им было по шесть лет.


Британцы «впервые» увиделись в Ньюкаслском университете, куда поступили с разницей в год. Однажды Эд нашел Хайди в Facebook и попросил ее помочь со стиральной машиной. Затем студенты увиделись еще раз на вечеринке — и с тех пор начали встречаться. В 2015 году пара начала планировать свадьбу.


На одной из семейных встреч мать Хайди вспомнила об отдыхе на турецком курорте в 1997 году. Тогда Хайди нашла себе друга по имени Эд — они даже сделали совместный снимок на память. Когда фото увидел Севит, выяснилось, что это он.


«Я была в таком шоке. Эд также поражен… Мы не могли поверить в это», — вспоминает девушка. «Хоть я и не верю в чудеса, но эта история изменила мою жизнь», — сказал Эд.

После свадьбы молодожены еще раз посетили курорт в Турции, где они познакомились впервые.

 
 
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Жених и невеста перед свадьбой узнали, что судьба свела их еще в детстве.
 
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