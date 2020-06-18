Как избежать ошибок при укладке плитки. Объясняет прораб с большим опытом ремонтов

Источник материала: Tut.by

Укладка плитки — это довольно сложный этап ремонта, и именно от мастерства плиточника зависит конечный вариант. Ошибки могут обойтись очень дорого: их тяжело исправить, люди живут с ними долгие годы. На что обратить внимание до, во время и после плиточных работ, рассказал ресурсу www.houzz.ru прораб Азат Губайдуллин.

Перед укладкой

Успех при укладке плитки определяется грамотным планированием работ и мастерством плиточника. Но не менее важно правильно подобрать материалы:

керамическую плитку, адекватную по своим свойствам месту применения;

плиточный клей, обладающий необходимым набором характеристик и соответствующий плитке;

затирку для межплиточных швов, которая должна соответствовать текстуре плитки и обладать необходимыми водоотталкивающими свойствами.



Фото: dizainexpert.ru

Ошибки, которые непременно скажутся на качестве укладки, могут возникнуть еще до начала процесса отделки — при подготовке основания. Что именно проверять — зависит от места, где будет уложена плитка.

На полу в холле — проверьте параллельность стен. Стены расходятся? Необходимо скорректировать их геометрию. Непараллельность стен будет бросаться в глаза из-за расхождения линии межплиточного шва с напольным плинтусом. Чтобы скрыть недостаток, придется укладывать плитку по диагонали или «елочкой». Другой способ выйти из ситуации — «бесшовная» укладка.



Фото: sprb.by

На полу любого помещения проверьте стяжку по двум параметрам: остаточная влажность и наличие трещин. Плитку можно укладывать лишь на сухую стяжку без трещин. Если приклеить на влажное основание, она, скорее всего, отвалится. Если на пол, который трескается — плитка с большой вероятностью треснет там, где идут трещины по стяжке.

На стенах — убедитесь, что все они вертикальны. Если хотя бы одна стена будет отклонена, получится заваленный угол — плитку придется подрезать в форме трапеции. Это будет бросаться в глаза. Красивого примыкания, например, как на фото выше, не получится.

Многие путают выравнивание стен под вертикальный уровень и выведение углов под 90 градусов. Прямые углы нужны там, где в будущем встанет ванна, душевая кабина или мебель. Для ровной укладки настенной плитки достаточно просто выровнять стены по вертикали.

Совет: сделайте раскладку плитки заранее, с учетом толщины швов. Если видите, что после подрезки останется до 20% от ширины плитки, вносите коррективы: либо в раскладку (подумайте, как иначе уложить ту же плитку), либо в размер стены — с помощью штукатурки или каркасной конструкции.

Стена под плитку, а не наоборот

Размер стены обычно подгоняют под размеры мозаичного полотна — стеклянную мозаику подрезать сложно. К тому же подрезанная мозаика выглядит некрасиво.



Фото: dizainexpert.ru

Если плитку или мозаику предстоит укладывать на гипсокартонную конструкцию, ее размеры должны быть кратны размерам плитки (мозаики) с учетом швов, чтобы не образовались обрезки. При расчете размеров конструкции примерно 10 мм закладывают на слой плиточного клея.

Сначала укладка деревянного пола — потом укладка плитки. Большинство владельцев квартир не хотят ощущать перепад уровня на стыке плитки и «деревянного» пола. Поэтому обычно плитку в квартире укладывают «островками»: в прихожей, в санузле, на кухне. Между «островками», как правило, «деревянный пол» (ламинат, доска любых видов). Если сначала выкладывать «островки» из плитки, добиться единого уровня пола довольно сложно. Порой проще сначала уложить единое «деревянное» покрытие коридора или комнат, а потом под его уровень подвести плитку на всех «островках».





Сначала потолок — потом укладка керамогранита. Облицованные керамогранитом стены могут стать серьезной проблемой при монтаже каркасного или натяжного потолка. Керамогранит — очень прочный материал, который с трудом поддается сверлению. Лучше заранее отметить уровень, на котором будет крепиться несущий профиль для потолка и подвести плитку точно к этой отметке.



Фото: dizainexpert.ru

Сначала замена двери — потом укладка плитки. Если в ходе ремонта предстоят укладка напольной плитки в прихожей и замена входной двери, плиткой лучше заняться во вторую очередь. Дело в том, что подвести кладку нужно точно к дверной коробке, а это возможно лишь после ее замены.

Уточняем раскладку

Чтобы получить красивый рисунок плитки, важно соблюдать три главных правила.

1. Прикиньте раскладку плитки заранее, еще до укладки. Если подогнать размер стен под формат плитки оказалось невозможно (см. шаг 1) и в конце стены остаются узкие обрезки — сделайте симметричную раскладку. Выкладывайте плитку от центра стены таким образом, чтобы по краям ряда получились обрезки одинакового размера, причем шириной не менее половины целой плитки. Другие варианты решить проблему с узкой подрезкой: «бесшовная» укладка или укладка в шахматном / кирпичном порядке.

2. Не обрезайте 3D-плитку — из-за ломаного рельефа в местах примыкания обрезки будут выглядеть некрасиво. Не стоит обрезать плитку с декором — рисунок потеряет свою целостность. В роли «доборов» может выступать мозаика.



Фото: dizainexpert.ru

3. Укладывайте плитку в ванной комнате так, чтобы границы лючков, встроенных зеркал, кнопки инсталляции, ниши и полки размещались между межплиточными швами. Для этого заранее приобретите плитку, нарисуйте на стенах ванной комнаты раскладку в виде сетки и только потом намечайте расположение инсталляции, раковины, гипсокартонных коробов и т.д.

Совет: добиться красивой линии примыкания разноформатной плитки на стене и полу можно, если визуально разделить соседние плоскости. Например, уложить плитку на полу по диагонали или «елочкой» или укладывать настенную плитку сверху вниз, а нижний ряд сделать из напольного керамогранита. Керамогранит толще настенной плитки, поэтому будет выступать на ее фоне, создавая эффект плинтуса.



Фото: dizainexpert.ru

Правила укладки

Мастера старой школы производят укладку на неподготовленное основание, регулируя уровень плитки с помощью плиточного клея. Такая технология имеет серьезные недостатки. Например, большой расход плиточного клея (он стоит дороже, чем песчано-цементная смесь, используемая для выравнивания оснований). Плитка, уложенная на неподготовленное основание в мокрой зоне душевой или ванной, начинает отваливаться от стены пластами уже через несколько лет. У напольной плитки, уложенной старым способом, часто откалываются уголки, так как под ними нет клея — толстая лепешка клея занимает лишь середину плитки. Плиточный клей в процессе высыхания на неровном основании дает неравномерную усадку, так как его толщина везде разная. В результате плитка неравномерно смещается и плоскость нарушается.



Фото: sprb.by

Мастера, работающие по современным технологиям, заранее выравнивают основание: на стенах по вертикали, на полу — по горизонтали. Клей наносят небольшим слоем на плитку, ее положение не нужно дополнительно корректировать, поскольку основание уже ровное.

Контролируйте работу

Плитка часто бывает покрыта тонким, почти незаметным слоем пыли. Если плиточник это игнорирует и наносит клей лишь на основание, пыльная плитка может быстро от стены отвалиться. Опытные мастера справляются с проблемой по-разному: одни перед укладкой погружают плитку в воду, другие наносят раствор клея как на основание, так и на саму плитку.

Акриловая грунтовка, которой обрабатывают стены перед укладкой плитки, мгновенно проникает в поверхность пористого покрытия, особенно из натурального камня. Даже инертные к загрязнениям глазурованные плитки, если на них попала грунтовка, теряют свой красивый вид. После высыхания акриловой грунтовки на поверхности плитки ее почти невозможно удалить — видны подтеки. Если грунтовка все же попала на плитку, ее нужно как можно быстрее смыть.



Фото: dizainexpert.ru

Плиточный клей у неопытных мастеров может забить межплиточные швы — его потом сложно удалить. Вряд ли кому-то понравится, если в межплиточных швах вместо затирки будет проступать серый клей.

В ходе затирки межплиточных швов важно вовремя смыть следы затирки с поверхности плитки, иначе они останутся навсегда. Особенно чувствительны к затирке полированные пористые материалы, в том числе мрамор и другие виды природного камня. При неграмотной работе темная затирка, забиваясь в микропоры, может поменять цвет плитки.

Внимание — теплый пол

Если дом отапливается системой «теплый пол», то важно, чтобы мастер при укладке плитки на систему соблюдал три правила.

Использовал только специальный эластичный плиточный клей, пригодный к использованию с такой системой. Проверил работоспособность теплого пола непосредственно перед укладкой плитки. Греющий кабель легко повредить в ходе ремонта. Будет обидно, если после укладки плитки выяснится, что пол не греется. После укладки напольной плитки не включал сразу же обогрев — дождался, пока плиточный клей наберет свою прочность. У каждого клея свой срок — смотрите инструкцию.

После укладки — защитите

Как правило, плитка укладывается в тот момент, когда ремонт еще далек от завершения. Впереди предстоят «грязные» ремонтные работы, поэтому плитку необходимо беречь от царапин и загрязнения.

Если на пол предстоит уложить мрамор или другой пористый материал, отложите эту операцию на самый конец ремонтных работ. Светлую затирку следует наносить на пол лишь в финале ремонта, когда остаются лишь «чистые» финишные работы.



Фото: dizainexpert.ru

Если напольная плитка уложена, а ремонт еще продолжается, защитите свой пол от царапин абразива. Уложите на пол плиты ДВП, а сверху обязательно герметичный слой толстой полиэтиленовой пленки (от 200 мкр), чтобы частицы песка не проникли под них.