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Выяснили, насколько эффективно использование табачной пыли против вредителей и как удобрение

18.06.2020 08:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях выясняли, оправданно ли применение нашатырного спирта в качестве удобрения для растений и инсектицида. Сегодня поговорим об использовании в этих же целях табачной пыли. Об эффективности использования табачной пыли на огороде рассказал главный агроном питомника «ДекорСад» Андрей Синкевич.


Фото с сайта pixabay.com

В качестве удобрения огородники подсыпают табачную пыль в почву. Делают это, например, при пересадке деревьев и кустарников, при закладывании газонов, перед перекопкой весной и осенью.

В виде инсектицида производят опыливание растений этим препаратом, опрыскивание его настоем или отваром, а также окуривание. Препарат применяют в чистом виде, а для усиления эффекта смешивают с золой, гашеной известью или горчичным порошком. Перед опыливанием в народе рекомендуется опрыскивать растения мыльной водой, чтобы табачная пыль лучше прилипала к листьям поврежденных культур.

Действительно ли табачная пыль — это хорошее удобрение? Насколько эффективен этот препарат в борьбе с вредителями? И как все-таки правильно применять его на огороде?

«Средство эффективное, но имеет избирательное воздействие»

— Табачная пыль содержит необходимый растениям набор элементов в виде азота, фосфора, калия и даже гуматов, — объясняет Андрей Синкевич, — поэтому препарат известен не только своими защитными свойствами — он может выступать еще и удобрением.

Табачная пыль — это эффективное биологическое средство для борьбы с вредителями в саду и огороде. Но стоит помнить, что оно имеет избирательное воздействие и, например, не в состоянии бороться с плодожоркой и белокрылкой на плодовых культурах.

Все виды применения табачной пыли, от россыпи до отваров, имеют и показывают хорошие результаты. Также рекомендуется выращивать растение табака, которое отпугивает вредителей и в последующем может служить сырьем для самостоятельного приготовления табачной пыли.

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Эксперт объяснил, насколько эффективно и безопасно использование табачной пыли в качестве инсектицида и удобрения.
 
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