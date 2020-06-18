Дело Тихановского: нетипичные активисты - кто они? Мама политического заключенного Александра Арановича - о жизни без сына

Недавно белорусские правозащитники признали политическими заключенными восемь фигурантов уголовного "дела Тихановского", которых обвиняют в якобы организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 Уголовного кодекса). Большинство новых политзаключенных — нетипичные активисты, которые никак не связаны с традиционной белорусской оппозицией. Многие раньше вообще не занимались и даже не интересовались политикой, и первое, с чем они столкнулись, — жесткие репрессии против них.





Стоит признать, что в трудном положении оказываются не только политзаключенные, но и их семьи. В их домах проходят обыски, конфисковывают имущество и деньги, часто происходит давление на членов семьи и близких людей. Также их семьи оказываются в трудном материальном положении, потому что в Беларуси мужчина часто по-прежнему остается основным кормильцем в семье.





поговорила с мамой политического заключенного Александра Арановича Галиной Ивановной. Кто такой Александр, как он попал в команду "Страна для жизни", как восприняла это семья, как проходит следствие в отношении него, как относятся стародорожане к тому, что в их городе появился политзаключенный, — читайте в нашем материале. "Весна"с мамой политического заключенногоГалиной Ивановной. Кто такой Александр, как он попал в команду "Страна для жизни", как восприняла это семья, как проходит следствие в отношении него, как относятся стародорожане к тому, что в их городе появился политзаключенный, — читайте в нашем материале.









Мама Александра Арановича. Фото: spring96.org





Александр Аранович — член команды "Страна для жизни", был водителем автодома. Ему 38 лет, есть дети. Живет в небольшом городке Минской области — Старые Дороги. Закончил Бобруйское училище олимпийского резерва, до 2015 года был индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками. Ездил на заработки в Россию, до репрессий работал водителем.





Александр Аранович входит в команду YouTube-канала "Страна для жизни" блогера Сергея Тихановского, которая ездила по регионам Беларуси на брендированном автодоме. Впервые про Александра Арановича стала известно 5 мая, когда в Могилеве, куда команда приехала на встречу с подписчиками, сотрудники милиции пытались их задержать. Тогда автодом остановили сотрудники ГАИ и попытались задержать его водителя, но люди обступили его со всех сторон и не подпустили к нему силовиков. В итоге та встреча прошла без задержаний. Однако на следующий день команда "Страна для жизни" — Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Александр Аранович, Артем Саков — была всё таки задержана. 8 мая могилевский суд осудил их за организацию и участие в несанкционированном митинге "с публичным обсуждением власти" по статье 23.34 КоАП. Вину они не признали, но суд всех отправил на "сутки". Александра Арановича тогда осудили на 6 суток, которые он отбыл в могилевском изоляторе временного содержания.





Мама Александра Галина Ивановна не знает, как ее сын познакомился с Сергеем Тихановским. В семье таких разговоров не велось ранее. Они узнали про то, что Александр входит команду "Страна для жизни" только после задержаний в Могилеве.





"Я узнала про все, когда они уже ехали из Могилева. Он, когда уезжал, никому ничего не сказал. Возможно, он боялся расстроить нас. Спустя некоторое время я только узнала, что в интернете есть стрим из Могилева, где их задерживают. Я зашла на ютуб-канал "Страна для жизни" и узнала про все. Про суд в Могилеве я тоже узнала из интернета", — рассказывает мама Александра.

"Мне позвонил следователь и сказал, что "Ваш сын задержан"

Галина Ивановна – индивидуальная предпринимательница, занимается транспортными перевозками. Раньше она работала с сыном, он был у нее водителем. Последние с кем сотрудничал Александр – местный колхоз. Арановичи оказывали ему транспортные услуги по перевозки кормов.





"Но, когда пришло время рассчитываться колхозу, начались проблемы с выплатами, задержки с деньгами. А ему надо было семью кормить, он переживал. Возможно, эти проблемы с деньгами его и подтолкнули", — рассуждает мама Александра про то, как он стал частью команды Тихановского. Рассказывает, что Александр никогда не занимался политической деятельностью и активизмом.





Второй раз Александра Арановича задержали 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидатки в президенты Светланы Тихановской. Тогда сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер Сергей Тихановский и еще, как минимум 15 граждан, принимавших участие в данном пикете. Первоначально было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по статье 364 Уголовного кодекса. Однако по истечении 10-суток уже в минском следственном изоляторе №1 семерым участникам мероприятия было предъявлено обвинение по статье 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях).





Задержание Александра в Гродно, можно сказать, произошло на глазах Галины Ивановны через стрим:





"Я смотрела прямую трансляцию "Страна для жизни" и видела, как их задерживали. Потом я не знала, что они и где. Через несколько дней после задержания мне позвонил следователь и сказал, что "Ваш сын задержан". А дней через десять уже пришло письмо из гродненского следственного комитета, что Саша заключен под стражу. Хотя письмо датировано первым числом, пришло оно намного позже".

"Ивановна, спасибо за сына!"

9 июня правозащитное сообщество Беларуси признало семерых обвиняемых по статье 342 Уголовного кодекса политическими заключенными и потребовало немедленного освобождения всех обвиняемых по статье 342 Уголовного кодекса. Среди них – Александр Аранович.





Галина Ивановна признается, что такой исход событий для нее стал полной неожиданностью. Она теперь в растерянности, и даже не знает, как относиться к ситуации, в которой оказался ее сын.





"Видимо, они не думали, что с ними никто шутить не будет. Что говорят в Старых Дорогах? Я даже не знаю. Сейчас такое время [эпидемиологическая ситуация с COVID-19 – прим.], что я ни с кем не общаюсь и никуда не хожу.





Мне кажется, что если "закрывают" человека, то у людей сразу складывается такое впечатление, что он преступник. Особенно, в таком маленьком городке. Мне почему-то так кажется.





Но недавно ко мне пришел знакомый предприниматель-дальнобойщик и сказал "Ивановна, спасибо за сына!" Он оставил десять тысяч российских рублей и попросил передать их детям Саши.





Вообще про Сашу можно сказать, что надежнее товарища и друга на сегодняшний день не найти. Его друзья говорили, что Саша всегда придет на помощь, в какое время суток бы к нему не обратились. Он по характеру честный и справедливый".









После задержаний 29 мая на пикете в Гродно, у фигурантов дела и их семей прошли обыски, а у некоторых – несколько. Обыск в доме семьи Александра Арановича проходил два раза с перерывом в один день. Галина Ивановна рассказывает, что на обысках не было проблем со стороны тех, кто проводил обыск, относились уважительно.





"Работали следователи из Минска, не местные. На первый обыск приехало три человека, на второй – уже пять. И по времени второй обыск проходил на два часа больше. Наверное, уголовщину какую-нибудь хотели найти.





На первый обыск они привезли каких-то неизвестных понятых. Сказали, что это местные, но я их не знала. Следователь предложил подписать постановление на обыск, но я отказалась это делать с такими понятыми. Сказала им: "Может вы и нормальные люди, но после того, что они сделали с Сашей и другими, я уже никому не верю". И я вызвала свою знакомую, чтобы она выступила в качестве понятой. Следователь был в ступоре. Он просто не ожидал такой моей реакции. А мне что, мне бояться нечего, у меня тут ничего запрещенного нет.





А уже во второй обыск они привели действительно местных понятых, мы их знаем. Во время второго обыска под моим пристальным вниманием был только один человек, который производил обыск. Один выходил на улицу, другой в сарае с понятым был. Я боялась, чтобы ничего не подбросили.





В результате обыска у нас забрали системный блок с компьютера и накопленные деньги. Конечно, не 900 тысяч долларов, но это был наш семейный запас. У меня другой сын еще учится на платном отделении, поэтому я теперь вынуждена одалживать деньги у знакомых.





Для работы мне нужен компьютер: там документы, бухгалтерия, клиент-банк. Поэтому работа сейчас вообще стала", – рассказала Галина Ивановна про обыски в их доме.









Глава государства неоднократно комментировал "дело Тихановского" до получения официальных комментариев органов, занимающихся следствием. Выступая на МТЗ, Александр Лукашенко рассказал о том, что Тихановский и его "крутые на джипах" оскорбили милиционера. Галина Ивановна говорит, что это выражение президента касалось непосредственно ее сына:





"Да, действительно у Саши есть джип. Только правда в том, что джипу этому уже лет двадцать, цена которому не более восьми тысяч долларов. Крутые?"





Александр Аранович, как и другие фигуранты уголовного "дела Тихановского", находится сейчас в следственном изоляторе №1 в Минске.





"Мы один раз ездили в Минск и передали Сашу передачу на 30 килограмм. На эту передачу сложились Сашины друзья, человек шесть помогли. Недавно делала ему еще почтовый денежный перевод. Он же курит, на сигареты надо ему. Писем мы от него еще не получили".



