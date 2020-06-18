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На втором блоке БелАЭС начался пролив систем безопасности реактора

18.06.2020 08:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На втором блоке БелАЭС начался пролив систем безопасности реактора

В Беларуси продолжается работа над самым масштабным проектом в истории государства. Колоссальное значение БелАЭС для обеспечения энергетической безопасности, и в целом экономики страны, в очередной раз подчеркнул Президент во время недавнего визита в Гродно.

На втором энергоблоке Островецкой атомной электростанции специалисты начали пролив активных и пассивных систем безопасности на открытый реактор. Это одна из важнейших, строго регламентированных технологических операций. По сути –старт подготовки к полномасштабным пусконаладочным работам на электростанции. Ввод первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован в текущем году, второго – в следующем.

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Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси продолжается работа над самым масштабным проектом в истории государства. Колоссальное значение БелАЭС для обеспечения энергетической безопасности, и...
 
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