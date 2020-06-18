«Руки чешутся посмотреть его переписки». Читательнице, которая потеряла веру в мужчин, отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Традиционно в проекте «Советы психологов» ваши письма, дорогие читательницы и читатели, разбирают специалисты Центра успешных отношений. Сегодня психолог комментирует письмо женщины, которая после развода перестала доверять мужчинам.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Началось все вот с чего — замуж вышла по любви, муж был старше на 10 лет, он так себя позиционировал и так я его воспринимала — как авторитет. В течение семейной жизни оказалось, что он меня обманывает. Какие только изощренные истории он не рассказывал. Подруга только крутила пальцем у виска, говоря, что этим сказкам нельзя верить, а я верю. Но потом все-таки подала на развод. После развода всплыли другие его обманы: измены действительно были. Он стал жить с любовницей, возможно, что и сейчас врет, что она вдова с ребенком. Вполне может быть, что это его ребенок. Но до этого мне уже дела нет, потому что я его разлюбила еще в браке.

После развода я встретила мужчину. Через полгода оказалось, что он тоже врет мне и изменяет. Он одновременно встречался со мной и еще одной девушкой. Обман вскрылся случайно и без моего участия.



Фото: unsplash.com

В настоящее время живу больше двух лет с новым мужчиной. Но вот беда — я не могу ему верить. Вечно его подозреваю, руки чешутся посмотреть его переписки, если он задерживается, у меня уже готов сценарий того, что могло быть. Думаю, из-за того, что у меня был негативный опыт с прежними партнерами. Мне ужасно больно осознавать, что все, чему я свято верила, оказалось обманом.

И вот сейчас мой мозг просто отказывается доверять новому мужчине. Я вижу, что ему это не нравится, неприятно. Он говорит, что из-за того случая я не могу ему верить. Но так и есть. И не могу ничего сделать. Я понимаю, что дальше так не может продолжаться. Если и с этим мужчиной не получится, я и другому не поверю.

Как мне научиться доверять и верить? Бывает, я думаю, что можно пустить все на самотек и наслаждаться жизнью. Но потом приходит мысль, что и он будет говорить и делать одно, а за моей спиной будет изменять и обманывать. И мне от одной только этой мысли становится плохо. Что опять окажусь в ситуации, когда я верю и счастлива, а все на самом деле оказывается не так, что меня опять обманывают и ведут двойную жизнь.

Комментарий психолога





Янина Коновко, психолог

Центра успешных отношений

— Вы в своей жизни столкнулись с болезненным обманом, и не один раз.

Вас можно понять в том, что теперь вам тяжело доверять мужчинам, вы имеете для этого все основания.

Но давайте рассмотрим два варианта развития событий.

Вы можете продолжать не верить своему нынешнему мужчине, бесконечно тревожиться, подозревать, жить в ожидании предательства и, скорее всего, столкнетесь с ним.

Почему? Потому что обычно к нам приходит то, чего мы очень ждем.

Вы в очередной раз убедитесь в том, что все мужчины одинаковые, доверять никому нельзя, и после этой или следующей попытки отношений окончательно разочаруетесь и решите остаться одна во избежание новой боли.



Фото: unsplash.com

Но если ваш сегодняшний мужчина такой же, как и оба предыдущих — то зачем вы с ним? Наверняка он другой (если вы сделали объективные выводы по предыдущим отношениям).

И да, вам никто не даст гарантии (ни психолог, ни высшие силы, ни гадалка, ни сам мужчина), что он не сделает вам больно тем или иным образом. И ваше доверие к нему никак не зависит от его поведения. У вас могут быть доступы ко всем его телефонам, перепискам, соцстраничкам, вы можете поставить аудио- и видеонаблюдение к нему на телефон, нанять частного детектива, и все равно это не даст вам уверенность в нем.

Потому что вера, доверие находятся только внутри вас.

И есть второй вариант развития событий. Если в вашей паре есть понятные обоим границы и правила, то вы можете спокойно себя чувствовать в отношениях. Например, мы не переписываемся, не флиртуем с представителями другого пола, задерживаемся — предупреждаем, выходные планируем совместно, возникающие проблемы обсуждаем открыто без риска стыда и обвинения.



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Эти правила вы вырабатываете совместно, путем диалога. Но даже в этом случае гарантировать их безукоризненное соблюдение никто вам не сможет.

Сейчас только ваш выбор — продолжать тревожиться, не доверять и этим разрушать отношения или отпустить тревогу, довериться и просто наслаждаться жизнью.

Предварительно можно докрутить ваш страх до конца — что случится при самом страшном раскладе? И продумать, как вы будете жить в этом случае — справитесь, пройдете, сможете? Конечно, да.

Тогда зачем сейчас тратить время и силы на переживания о том, что предвосхитить и предугадать вы не можете?..