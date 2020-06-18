|
В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет. Где живет большинство из них
Источник материала: Партизан
В Беларуси проживает 428 долгожителей. Именно столько человек перешагнули столетний рубеж.
"В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет. А тех, кому от 90 до 99 лет в нашей стране без малого 44 тысячи", - сообщили в
Больше всего людей почтенного возраста проживает в Витебской области. И живут они, как правило, в сельской местности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси проживает 428 долгожителей. Именно столько человек перешагнули столетний рубеж.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)