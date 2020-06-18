В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет. Где живет большинство из них

эфире телеканала СТВ со ссылкой на данные Республиканского геронтологического центра. "В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет. А тех, кому от 90 до 99 лет в нашей стране без малого 44 тысячи", - сообщили втелеканала СТВ со ссылкой на данные Республиканского геронтологического центра.





Больше всего людей почтенного возраста проживает в Витебской области. И живут они, как правило, в сельской местности.







