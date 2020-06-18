ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет. Где живет большинство из них

18.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси проживает 428 долгожителей. Именно столько человек перешагнули столетний рубеж.

"В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет. А тех, кому от 90 до 99 лет в нашей стране без малого 44 тысячи", - сообщили в эфире телеканала СТВ со ссылкой на данные Республиканского геронтологического центра.

Больше всего людей почтенного возраста проживает в Витебской области. И живут они, как правило, в сельской местности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси проживает 428 долгожителей. Именно столько человек перешагнули столетний рубеж.
 
Новости дня
Новости разные
 
Где находятся картины из коллекции Белгазпромбанка? Министр культуры хранит тайну "вклада"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика