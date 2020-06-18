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Названы самые популярные смартфоны в мире

18.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Apple лидирует в сегменте премиальных смартфонов по итогам первого квартала 2020 года. Об этом говорится в исследовании рынка агентства CounterPoint.

Четыре из пяти самых популярных смартфонов в мире класса премиум за указанный период были произведены компанией Apple, пишет lenta.ru. В топе лидирует iPhone 11, на который пришлась доля в 30 процентов. Ниже расположились iPhone 11 Pro Max, 11 Pro и XR, которые получили долю 9, 7 и 6 процентов соответственно. С показателем 3 процента топ-5 замыкает Huawei Mate 30 Pro 5G.

Общая доля проданных смартфонов марки Apple в указанном сегменте составила 57 процентов. По 19, 12 и 3 процента получили аппараты Samsung, Huawei и Oppo. По оценке аналитиков, в первом квартале года на девайсы премиум-класса пришлась доля в 22 процента от общего количества реализованных девайсов. Устройства данного класса принесли производителям около 57 процентов выручки.


CounterPoint обратило внимание, что Apple и Samsung лидировали во всех регионах, кроме Китая. Здесь самым популярным брендом премиальных устройств был назван Huawei.

В мае CounterPoint заявила, что смартфоны Apple, Xiaomi и Samsung стали самыми продаваемыми в первом квартале 2020 года. Наиболее востребованным девайсом оказался iPhone 11, который разошелся тиражом 18 миллионов экземпляров. На второй и третьей позициях разместились Xiaomi Redmi Note 8 / Note 8T и Samsung Galaxy A51
 
 
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Apple лидирует в сегменте премиальных смартфонов по итогам первого квартала 2020 года. Об этом говорится в исследовании рынка агентства CounterPoint.
 
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