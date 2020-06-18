ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Mazda представила новый пикап BT-50 на платформе Isuzu D-Max

18.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Грузовичок BT-50 — старейшая модель в нынешней гамме Mazda, которая в техническом плане является родственницей пикапа Ford Ranger. Пути японского автопроизводителя и американского концерна давно разошлись, и BT-50 был создан в сотрудничестве уже с другой компанией.


Это Isuzu, с которой четыре года назад Mazda заключила договор на разработку и производство пикапов следующего поколения. Первым в прошлом году увидела свет третья генерация пикапа Isuzu D-Max, а теперь пришла очередь Mazda — японцы поделились первой информацией о новом BT-50. Внешне от исходного D-Max грузовичок нового поколения от Mazda, в длину достигающий 5,28 м, отличается в первую очередь оформлением передка в фирменной стилистике Kodo.


При создании внутреннего убранства BT-50 разработчики всячески старались сделать его похожим на современные модели Mazda. Тут имеется многофункциональный трехспицевый руль и 9-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.


Под капот новый пикап получил трехлитровый турбодизель, развивающий 190 л.с. и 450 Нм. В пару ему полагаются 6-ступенчатая «механика» или «автомат», привод — задний или подключаемый полный. Известно также, что грузоподъемность пикапа составит около одной тонны, а масса буксируемого прицепа — до 3,5 тонны. Позже в гамме BT-50 должна появиться версия с младшим турбодизелем объемом 1,9 л.


В продажу новый пикап Mazda поступит до конца года — сперва в Австралии и Таиланде. Больше подробностей компания обнародует ближе к моменту рыночного дебюта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Mazda показала третье поколения пикапа BT-50, выпуск которого развернется в Таиланде бок о бок с показанным в прошлом году Isuzu D-Max.
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые популярные смартфоны в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика