Mazda представила новый пикап BT-50 на платформе Isuzu D-Max

Источник материала: Tut.by

Грузовичок BT-50 — старейшая модель в нынешней гамме Mazda, которая в техническом плане является родственницей пикапа Ford Ranger. Пути японского автопроизводителя и американского концерна давно разошлись, и BT-50 был создан в сотрудничестве уже с другой компанией.





Это Isuzu, с которой четыре года назад Mazda заключила договор на разработку и производство пикапов следующего поколения. Первым в прошлом году увидела свет третья генерация пикапа Isuzu D-Max , а теперь пришла очередь Mazda — японцы поделились первой информацией о новом BT-50. Внешне от исходного D-Max грузовичок нового поколения от Mazda, в длину достигающий 5,28 м, отличается в первую очередь оформлением передка в фирменной стилистике Kodo.





При создании внутреннего убранства BT-50 разработчики всячески старались сделать его похожим на современные модели Mazda. Тут имеется многофункциональный трехспицевый руль и 9-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.





Под капот новый пикап получил трехлитровый турбодизель, развивающий 190 л.с. и 450 Нм. В пару ему полагаются 6-ступенчатая «механика» или «автомат», привод — задний или подключаемый полный. Известно также, что грузоподъемность пикапа составит около одной тонны, а масса буксируемого прицепа — до 3,5 тонны. Позже в гамме BT-50 должна появиться версия с младшим турбодизелем объемом 1,9 л.





В продажу новый пикап Mazda поступит до конца года — сперва в Австралии и Таиланде. Больше подробностей компания обнародует ближе к моменту рыночного дебюта.