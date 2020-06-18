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Mazda представила новый пикап BT-50 на платформе Isuzu D-Max
Источник материала: Tut.by
Грузовичок BT-50 — старейшая модель в нынешней гамме Mazda, которая в техническом плане является родственницей пикапа Ford Ranger. Пути японского автопроизводителя и американского концерна давно разошлись, и BT-50 был создан в сотрудничестве уже с другой компанией.
Это Isuzu, с которой четыре года назад Mazda заключила договор на разработку и производство пикапов следующего поколения. Первым в прошлом году увидела свет третья генерация пикапа
При создании внутреннего убранства BT-50 разработчики всячески старались сделать его похожим на современные модели Mazda. Тут имеется многофункциональный трехспицевый руль и 9-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Под капот новый пикап получил трехлитровый турбодизель, развивающий 190 л.с. и 450 Нм. В пару ему полагаются 6-ступенчатая «механика» или «автомат», привод — задний или подключаемый полный. Известно также, что грузоподъемность пикапа составит около одной тонны, а масса буксируемого прицепа — до 3,5 тонны. Позже в гамме BT-50 должна появиться версия с младшим турбодизелем объемом 1,9 л.
В продажу новый пикап Mazda поступит до конца года — сперва в Австралии и Таиланде. Больше подробностей компания обнародует ближе к моменту рыночного дебюта.
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Mazda показала третье поколения пикапа BT-50, выпуск которого развернется в Таиланде бок о бок с показанным в прошлом году Isuzu D-Max.
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