Арина Соболенко: иногда я смотрю свои матчи в повторе и прихожу в ужас: неужели я такая огромная

















"Если вы намекаете на то, что она выглядит чрезмерно мощной, то могу вас разочаровать: в жизни Серена смотрится очень гармонично, потому что пропорционально сложена и подтянута. Иногда я смотрю свои матчи в повторе и прихожу в ужас: неужели я такая огромная? Но надо сказать, что телевизор действительно визуально увеличивает габариты человека в разы. Убедилась в этом, когда один человек вдруг узнал меня в аэропорту: "Вы, наверное, Арина? Соболенко? В жизни вы намного изящнее, а у меня дома — во весь экран", — рассказала Соболенко в интервью "СпортТайм".



