Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Украина открывает границу с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение было принято на заседании кабинета министров.

Правда, пока речь идет только о двух пунктах пропуска: «Дольск» – на границе с нашей страной и «Вильча» – на российско-украинском участке. Попасть в Украину здесь можно будет как на машине, так и пешком.





Возобновление пешеходного и автомобильного сообщения с Беларусью и Россией стало возможным после ослабления официальным Киевом карантинных мер в стране. Однако конкретная дата открытия названных пунктов пропуска пока не уточняется.