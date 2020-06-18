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Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией

18.06.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Украина открывает границу с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение было принято на заседании кабинета министров.

Правда, пока речь идет только о двух пунктах пропуска: «Дольск» – на границе с нашей страной и «Вильча» – на российско-украинском участке. Попасть в Украину здесь можно будет как на машине, так и пешком.

Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией

Возобновление пешеходного и автомобильного сообщения с Беларусью и Россией стало возможным после ослабления официальным Киевом карантинных мер в стране. Однако конкретная дата открытия названных пунктов пропуска пока не уточняется.

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Новости Беларуси. Украина открывает границу с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение было принято на заседании кабинета...
 
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