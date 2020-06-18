Ни в коем случае! Что нельзя разрешать делать приложениям на смартфонах

Источник материала: ОНТ

Во время установки каких-либо приложений на вашем мобильном устройстве, не стоит забывать о том, что далеко не всем из них можно разрешать доступ к местоположению, камере, микрофону и вашим контактам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на IT-эксперта Геннадия Николаева.





Дело в том, что данная информация может использоваться разработчиками в качестве рекламных целей. Также к данным могут заполучить доступ мошенники для получения своей выгоды.





Во время установки самих приложений, обращайте внимание на то, чтобы запросы разработчиков не выходили за пределы самих приложений.









Также не стоит разрешать приложению доступ к вашим контактам. Поскольку благодаря этому, злоумышленники могут получить данные для входа в ваши соцсети.

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