В этом году минские очередники наконец смогут построиться по госрасценкам. Как это возможно?

Источник материала: Tut.by

В столице более 190 тысяч семей стоят в очереди нуждающихся в улучшении

жилищных условий. Общая очередь в последние десять лет практически не

двигалась: жилье государство строило для особых категорий. Чтобы заработать

на поддержание на плаву, УКС разрешали строить и коммерческие метры. Но

в этом году — запретили. И это не плохая новость. Это на самом деле то, чего от

УКС и ждали: чтобы они начали строить для всех очередников, которые

зарабатывали и копили на жилье, а не ждали халявы.



Наталья Литовская Эксперт по жилой недвижимости

Новые реалии: скидка как господдержка

Но сначала небольшое отступление. Люди, не вникающие в особенности госпрограмм, до сих пор думают, что многодетным жилье дают на халяву, а остальным очередникам — почти на халяву. И что само существование очередников как-то влияет на цены квадратных метров в Минске. Но все давно не так.

С 2010-го все программы господдержки постепенно свелись к тому, что государство дотирует считаные метры даже для многодетных. Например, чтобы построить квартиру в таунхаусе в Соколе, семье из 5 человек нужно иметь на руках порядка 165 тысяч рублей. Дешевле, чем построить дом самостоятельно, но — далеко не халява. Скорее, скидка за многодетность.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Рядовым очередникам в большинстве случаев вообще ничего не полагается, кроме ограничения прибыли застройщика на нормируемые квадратные метры. То есть 15 квадратных метров на человека — по себестоимости плюс 5% прибыли госзастройщика, все метры выше нормы — по рыночной цене.

Себестоимость метра в панельке (с сетями и благоустройством) — до 500 долларов, в каркаснике — до 800. При этом нормированный метр в панельке в Чижовке для очередника — 1215 рублей, сверх — 1980 рублей. На минуточку, это больше 510 и 830 долларов по Нацбанку.

Так что давайте честно: очередники, по крайней мере в Минске, себестоимость жилья оплачивают. Даже те, которым полагается субсидирование (то есть часть процентов по коммерческому кредиту будет гасить государство).

Халявы нет, есть скидка (если сравнивать со стоимостью у коммерческих застройщиков). И теперь они стали доступнее.

В каких проектах предложат строиться очередникам?

Строят и будут строить жилье уже не экономкласса и в хороших локациях.

Например, с 11 июня принимают заявления от очередников, желающих жить в доме по Партизанскому проспекту 71Б, в пяти минутах ходьбы от метро «Партизанская». Минский домостроительный комбинат строил дом с подземным паркингом в расчете часть жилья продать по коммерческой стоимости всем желающим, но — не разрешили. Теперь договоры заключают с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, при предъявлении соответствующей справки (со сверкой данных). То есть год постановки на учет неважен — важен сам факт.

Две трети квартир продаются сразу с машино-местом. Стоимость «квадрата» нормативной площади — 1725 рублей. Стоимость «квадрата» площади, превышающей нормативную, — 2350 рублей. Стоимость машино-места в подземном паркинге при этом — 2700 рублей/кв. м.

Очередь сутки дежурила, чтобы забрать квартиру без машино-места (оно стоило от 30 тысяч рублей). Но и квартиры с местами в подземном паркинге разобрали.

Еще один недешевый проект из анонсируемых начинают строить у метро «Петровщина». Это « Питерский квартал » — ЖК «Петровские верфи». УКС «Запад» уже показал планировки. Кроме обычных квартир — пентхаусы и двухуровневые квартиры с террасами. В квартале будут многоуровневые паркинги на 800 машино-мест и даже фонтан.



Изображение: uks-m.by

Проект сам по себе — недешевый. Поэтому город решил: «Петровские верфи» будут строиться для очередников вне зависимости от года постановки на учет. 932 квартиры будут проданы по тому же принципу: нормируемая площадь — по себестоимости плюс 5%, остальное — с прибылью, которую установит застройщик. Цены пока не озвучили.

Из самых интересных предложений этого года упомянем и дом возле диспетчерской станции «Карастояновой». УКС Центрального района построит 10-этажный монолитно-железобетонный дом. Тут все признаки комфорт-класса: локация, вентфасад, часть квартир со свободной планировкой, два лифта в каждом из трех подъездов, встроенные административные помещения на первом этаже и даже подземный паркинг на 94 авто.





Здесь будет 141 квартира: и только 35 из них — трехкомнатные. Как сообщает УКС, жилье предназначается для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Направления на долевое строительство квартир будут выдавать администрации районов Минска, организации и предприятия. Жилье возводится с ограниченной прибылью застройщика не выше 5% в пределах нормируемой площади для нуждающихся.

То есть дом строится для очередников, но по дорогому проекту, где не следует ожидать цены меньше 2000 рублей за квадратный метр для нормируемой площади. Скорее всего, обяжут к квартире купить место в паркинге. А на паркинг ограничение прибыли не распространяется. Кстати, у УКС Советского района место в паркинге стоило 53 тысячи рублей.

Поскольку проекты (этот и те, что ниже) в себестоимости — недешевые, стоит ожидать, что с районных администраций в перспективе снимут обязанность обзванивать очередников в зависимости от года постановки на учет. Не все потянут, замучаешься вести переговоры с каждым. Проще назвать цену и открыть продажи для всех желающих очередников.

В перспективе нуждающимся предложат строить жилье в Солнечном, новом 5−7-этажном квартале МАПИДа — об этом говорили еще весной, стройка как раз начинается. Кроме того, дадут строиться в новых домах Лошицы. Напомним, там будут возводиться и не панельные кварталы.

Должен наконец МАПИД начать продавать похожий на Новую Боровую квартал на Горецкого и строить таунхаусы на Долгиновском тракте — тоже жилье не для тех, кто ждет бесплатного.



Изображение: МАПИД

Ну и не будем забывать о стройках в Смолевичах, в которые заманивают очередников вне зависимости от года постановки на очередь. Этот проект не свернули. Как не свернули обещание начать-таки строить «Ноттингем» — доступное панельное жилье возле Колодищей. Впрочем, старта этого проекта не стоит ожидать в нынешнем году.

Почему все это хорошо?

В Минске очередь огромная, и состоящие в ней в массе своей потеряли всякий смысл стояния. Теперь смысл появился хотя бы у тех, кто работал и копил на квартиру. У них появляется возможность построить нормальное жилье в нормальной локации с надежным застройщиком и по цене ниже, чем у коммерческих девелоперов. При таком раскладе не страдает бюджет и могут работать с прибылью госзастройщики (а это важно, это рабочие места).

Да, это выглядит не совсем честной конкуренцией государства с коммерческими застройщиками, у которых себестоимость строительства выше из-за расходов на покупку земли на аукционе и расселению частного сектора, но… Нуждающихся в жилье неочередников достаточно. Покупателей в Минске хватит всем.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Собственно, продавать очередникам жилье со скидками — единственный логичный механизм поддержки в государстве, где перманентный экономический кризис.

Ну, а тем, кто не может позволить себе приобретение жилья в собственность, стоит предлагать арендное и социальное жилье — как во всем цивилизованном мире это делается. Но это уже другая тема.