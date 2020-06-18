«РаЗАм з бацькамі» активисты БРСМ навели порядок на территории школы

Источник материала: Виртуальный Брест

Республиканская акция «РаЗАм з бацькамі» развернулась во всей стране и 16 июня 2020 года прошла в Ленинском районе г. Бреста.





В данной акции приняли участие активисты ОО "БРСМ" Ленинского района г. Бреста, волонтёры, несовершеннолетние, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, члены МООП Ленинского района г. Бреста и две молодые семьи.





Акция проводилась в ГУО "Вспомогательная школа г. Бреста". Совместными усилиями, вооружившись масками, перчатками, кисточками, краской и хорошим настроением, ребята навели порядок на территории школы, начав с покраски забора. Также навели порядок на придворовой территории данного здания: убрали скошеную траву и избавились от собранного мусора.





Основная цель акции – привлечение молодежи к благоустройству дворовых площадок, придомовой территории.





Ввиду того, что работы оказалось достаточно, акция будет продлена до конца недели.