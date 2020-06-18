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«РаЗАм з бацькамі» активисты БРСМ навели порядок на территории школы

18.06.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Республиканская акция «РаЗАм з бацькамі» развернулась во всей стране и 16 июня 2020 года прошла в Ленинском районе г. Бреста.

«РаЗАм з бацькамі» активисты БРСМ навели порядок на территории школы

В данной акции приняли участие активисты ОО "БРСМ" Ленинского района г. Бреста, волонтёры, несовершеннолетние, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, члены МООП Ленинского района г. Бреста и две молодые семьи.

«РаЗАм з бацькамі» активисты БРСМ навели порядок на территории школы

Акция проводилась в ГУО "Вспомогательная школа г. Бреста". Совместными усилиями, вооружившись масками, перчатками, кисточками, краской и хорошим настроением, ребята навели порядок на территории школы, начав с покраски забора. Также навели порядок на придворовой территории данного здания: убрали скошеную траву и избавились от собранного мусора.

«РаЗАм з бацькамі» активисты БРСМ навели порядок на территории школы

Основная цель акции – привлечение молодежи к благоустройству дворовых площадок, придомовой территории.

«РаЗАм з бацькамі» активисты БРСМ навели порядок на территории школы

Ввиду того, что работы оказалось достаточно, акция будет продлена до конца недели.

 
Теги: Брест
 
 
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  Республиканская акция «РаЗАм з бацькамі» развернулась во всей стране и 16 июня 2020 года прошла в Ленинском районе г. Бреста. В данной акции приняли участие...
 
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