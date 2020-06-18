62 подписи от Дмитриева: Ермошина рассказала о сданных подписях от претендентов

Сбор и подача подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты завершается в Беларуси 19 июня.





"В настоящее время ряд инициативных групп – из 13 это 7 – уже сдают подписные листы в территориальные избирательные комиссии", - сообщила Ермошина в обращении к избирателям.





Она подчеркнула, что подписи сдаются не в ЦИК, а в территориальные избирательные комиссии.





"В настоящее время из семи инициативных групп более всего подписей сдала группа номер один, собирающая подписи в поддержку выдвижения действующего главы государства Александра Григорьевича Лукашенко. Этих подписей на сегодняшнее утро сдано 364 тысячи. На втором месте группа, которая собирала подписи в поддержку выдвижения Виктора Дмитриевича Бабарико – группа сдала около 150 тысяч подписей", - сообщила Ермошина.





(В штабе Виктора Бабарико сообщали о 168 тысячах сданных подписей по состоянию на вечер 17 августа - прим. БП).





По словам руководителя Центризбиркома, третье и четвертое места делят группы Светланы Тихановской и Валерия Цепкало – они сдали по 43 тысячи подписей.





"Менее 10 тысяч сдала группа Сергея Черечня, 62 подписи сдано группой Андрея Дмитриева, группа Анны Канопацкой сдала несколько сотен подписей", - добавила Ермошина.









Глава ЦИК напомнила, подписи можно сдать до вечера 19 июня. А с 20 июня по 4 июля потенциальные кандидаты должны подать документы, которые подтвердят факт намерения выдвигаться на выборах.





Регистрация кандидатов в президенты продлится до 14 июля. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.