Источник материала: Ежедневник

фото: facebook.com

Директор магазина symbal.by Павел Белоус сообщил, что в продаже останется только та продукция, которая уже отшита и имеется в наличии.

Сотрудники милиции и санстанции пришли в цех 17 июня. По результатам проверки было вынесено предписание приостановить работу цеха с 18 июня до устранения нарушений. " В документе, где на две страницы расписаны нарушения, которые просто нереально все выполнить никому и никогда, написано, что наша деятельность "создаёт угрозы национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде", — рассказал Белоус в своем Facebook.

Белорус также обратился к тем, кто хочет поддержать магазин. На продажу выставлена наклейка «97%», которую при желании можно оплатить и не забирать. По словам Белоуса, сейчас это единственная возможность сбора средств.

Наклейка стоит 5 рублей - «та минимальная сумма, которую до блокировки можно было пожертвовать через MolaMola», пояснил Белоус.

MolaMola – благотворительный сервис, который возглавляет сын Виктора Бабарико и глава его штаба Эдуард. «Белгазпромбанк» перестал проводить платежи для MolaMola после того, как в отношении ряда его топ-менеджеров были заведены уголовные дела, а в самом банке введена временная администрация.



