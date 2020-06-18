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Цех, где шили продукцию с дизайном "ПСИХО3%", закрыла санстанция

18.06.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: facebook.com

Директор магазина symbal.by Павел Белоус сообщил, что в продаже останется только та продукция, которая уже отшита и имеется в наличии.

Сотрудники милиции и санстанции пришли в цех 17 июня. По результатам проверки было вынесено предписание приостановить работу цеха с 18 июня до устранения нарушений. " В документе, где на две страницы расписаны нарушения, которые просто нереально все выполнить никому и никогда, написано, что наша деятельность "создаёт угрозы национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде", — рассказал Белоус в своем Facebook.

Белорус также обратился к тем, кто хочет поддержать магазин. На продажу выставлена наклейка «97%», которую при желании можно оплатить и не забирать. По словам Белоуса, сейчас это единственная возможность сбора средств.

Наклейка стоит 5 рублей - «та минимальная сумма, которую до блокировки можно было пожертвовать через MolaMola», пояснил Белоус.

MolaMola – благотворительный сервис, который возглавляет сын Виктора Бабарико и глава его штаба Эдуард.  «Белгазпромбанк» перестал проводить платежи для MolaMola после того, как в отношении ряда его топ-менеджеров были заведены уголовные дела, а в самом банке введена временная администрация.


 
 
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Директор магазина symbal.by Павел Белоус сообщил, что в продаже останется только та продукция, которая уже отшита и имеется в наличии.
 
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