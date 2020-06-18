Авторский проект Дмитрия Белова «Дыхание бездны». Последние гастроли Джонни Гатти

Источник материала: Кобринский вестник





Дорогие машины, гламурные девочки, презрение к закону и морали, алкоголь и наркотики – примерно такой образ жизни популяризируют со сцены многие рэп-музыканты, чрезвычайно популярные среди молодёжи. Впрочем, иногда это не просто сценический имидж. Одним из примеров тому стал исполнитель, известный в узких кругах под псевдонимом Джонни Гатти, Джонни Гестапо и Young Dogg, а в миру – гражданин З., молодой рэпер, а по совместительству организатор сети интернет-магазинов по продаже психотропных и наркотических средств. В итоге «гастроли» по Беларуси и России закончились поистине впечатляющим аншлагом – 73 доказанных преступных эпизода, более 200 экспертиз и 62 тома уголовного дела, следы которого затронули и Кобринщину. Очередная история преступления и наказания – в новом выпуске авторского проекта «Дыхание бездны», основанном на материалах Кобринского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь.

«Я тоже хочу особняк…»

Об этом поёт герой одного из клипов Джонни Гатти, сидя в бедном квартале с бутылкой виски и мечтая о скором обогащении. Автор же, которому, по его словам, судья – только Бог, попал в поле зрения правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых вывели на сеть по сбыту психотропных веществ через интернет-магазин «White Laboratory» (Белая Лаборатория). Тогда 12 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь получил не он, а некий гражданин Ш. – как оказалось впоследствии, в «бизнесе» он был на вторых ролях, занимаясь вспомогательными задачами вроде перевозки психотропов и размещения их по тайникам в нашей стране. Из указанного уголовного дела в отдельное производство было выделено дело в отношении гражданина З., который был объявлен в международный розыск. Добытые доказательства свидетельствовали о том, что именно З. администрировал отдельные ветки форумов на сайтах, занимающихся продажей наркотиков и психотропов, и аккаунты интернет-мессенджеров, через которые осуществлялось распространение, а также управлял электронными кошельками, на которые принимались денежные средства от наркопотребителей.

Однако и после задержания Ш. «Белая Лаборатория» продолжала травить страшным зельем наших сограждан – изменились только электронные кошельки в платежных системах. «Отметилась» данная сеть и на Кобринщине – причастность З. подтверждалась результатами расследования двух уголовных дел, возбужденных Кобринским РОСК. Наркопотребители, которые в них фигурировали, связывались со сбытчиками посредством интернет-мессенджера, обращаясь к «whitelabrc» – аккаунту «Белой Лаборатории». На момент следственного действия владелец аккаунта уже не отвечал на сообщения, однако в пользовательской информации им была оставлена «весточка» – название нового аккаунта – «blacklab» (никнейм акаунта «BLVCK LVBORVTORY» («Чёрная Лаборатория»). При обращении к владельцу аккаунта был получен прайс на наркотики и психотропы с указанием уже нового электронного кошелька. Однако сопоставление движения средств по проверяемым кошелькам указало на использование их одним и тем же лицом (группой лиц) и подтвердило наличие преемственности между двумя «лабораториями». «Перекрашивание» из белого в чёрный цвет не помогло – как, собственно, и ещё более поздний ребрендинг последней в «Буковски Шоп». В подтверждение версии о том, что за всем этим стоит всё тот же гражданин З., оперативными сотрудниками также была получена информация, что, покинув Беларусь, Джонни Гатти поселился в Москве (об этом свидетельствовало совпадение по телефонным соединениям абонентских номеров, привязанных к электронному кошельку разрабатываемого лица).

Ниточка за ниточкой

Мониторинг интернет-ресурсов (ВКонтакте, Instagram, Twitter, YouTube), где З. был представлен как под своим именем, так и под псевдонимами «Young Dogg», «Джонни Гатти», «Джонни Гестапо», позволил получить дополнительную информацию о личности последнего. Было установлено, что З. является сочинителем и исполнителем «рэпа». Однако значимых успехов в сфере шоу-бизнеса (а значит и высоких доходов) он не имел, в связи с чем следствие обоснованно предположило, что основной источник его существования связан именно с наркоторговлей. Таким образом, как наиболее вероятная, рассматривалась версия о том, что именно З. управляет интернет-магазинами «White Laboratory» и «BLVCK LVBORVTORY».

Кроме того, 31 марта 2017 года Кобринским РОСК было возбуждено уголовное дело по факту задержания граждан К. и Б. с психотропным веществом «Альфа-PVP», которое было приобретено через интернет-магазин «Звездочёт». Анализу был подвергнут большой массив информации о движении средств и IP-входах по более чем сотне электронных кошельков, на которые принимались денежные средства за сбыт психотропных веществ различными интернет-магазинами. В частности, установлен электронный кошелек и привязанная к нему банковская карта ОАО «Белагропромбанк» – вывод и обналичивание средств, поступающих на карту из Российской Федерации, осуществлялись на территории Бреста. Использовал карту гражданин Р. – «минёр»-закладчик, который выводил на неё свою «зарплату» с электронного кошелька. 26 ноября 2017 года он был осужден по ч. 4 ст. 328 УК Республики Беларусь к 12 годам лишения свободы.

Несмотря на то, что Р. непосредственно не знал руководителя преступной группы, сообщенная им следствию информация имела ценное значение для установления личности организатора и иных ее участников. Было установлено, что на период преступной деятельности Р. денежные средства от покупателей психотропов веществ принимались на электронные кошельки, фактически принадлежащие тому самому Джонни Гатти. Клубок из множества ниточек начал распутываться.

Кольцо сжимается

В марте-апреле 2017 года в Бресте и Кобрине был задержан ряд наркопотребителей – клиентов интернет-магазина «BLVCK LVBORVTORY». К этому времени его торговой площадкой являлись несколько каналов и чатов в интернет-мессенджере «Telegram». Несмотря на то, что после задержания Р. преступники стали принимать платежи уже на новый электронный кошелек, выявленная информация о транзакциях и IP-входах по данным сделкам указывала на то, что управление кошельками осуществляется одним пользователем. В апреле-августе 2017 года в Бресте и Кобрине задержаны «минёры» М. (26.09.2017 года осужден по ч. 4 ст.328 УК к 10 годам лишения свободы) и В. Обвиняемые отказались сотрудничать со следствием, однако массив извлеченной из изъятых у них мобильных телефонов информации и ее анализ способствовали получению дополнительных доказательств причастности З. к организации и управлению интернет-магазинами, находившимися в его ведении.

Осудит не только Бог

Подозрение о том, что оперативники имеют дело с организованной преступной группой, подтвердила российская сторона, предоставив информацию о движении средств между электронными кошельками и совпадении IP-сессий. Анализ последних показал, что центр IP-входов лица, управлявшего кошельками «Чёрной Лаборатории» с мая 2016-го переместился в Саратов. На этот же регион указал мониторинг аккаунтов З. в социальных сетях. При задержании З. и в ходе обыска по месту проживания в г. Саратове были изъяты два мобильных телефона «iPhone», 39 sim-карт и внешний жесткий диск. В ходе осмотра данного внешнего жесткого диска обнаружены графические файлы, содержащие фотоизображения паспортов граждан России, не осведомленных о его преступной деятельности. На имя указанных владельцев паспортов были зарегистрированы электронные кошельки, на которые наркопотребители в соответствии с указанием администраторов интернет-магазинов «White Laboratory», «BLVCK LVBORVTORY» и «Bukowski Shop» зачисляли денежные средства для приобретения психотропных веществ. Абонентские номера мобильных телефонов, привязанных к электронным кошелькам, соответствовали sim-картам, изъятым при обыске. Следственным путем была доказана причастность З. также к созданию и функционированию интернет-магазина «SpiceBoys Shop».

Собранные по уголовному делу доказательства позволили изобличить З. в организации незаконного оборота психотропных веществ посредством нескольких интернет-магазинов в составе организованной преступной группы и привлечь его к уголовной ответственности. Приговором суда Московского района г. Бреста от 24.04.2019 гражданин З. был осужден к 19 годам лишения свободы. О том, сколько молодых ребят стали наркозависимы и пострадали от страшной «химии» за всё время работы его «бизнеса», остаётся только догадываться…







Подготовлено по материалам Кобринского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь.