ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Менять каждые два часа, брать с собой несколько штук». Главный санврач Горецкого района объяснила, как носить маски в жару

18.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

В жаркую погоду защитные маски доставляют массу неудобства. Большинство горожан перестали их использовать на улице, в транспорте, магазинах. Правильно ли они поступают, объясняет главный врач Горецкого райЦГЭ Раиса Прудникова.

 

«Менять каждые два часа, брать с собой несколько штук». Главный санврач Горецкого района объяснила, как носить маски в жару
Иллюстративное фото

 

— С приходом жаркого лета жители Горок как-то самоуспокоились, забыли про опасность инфекции. Многие перестали носить маски, ссылаясь, что и без них трудно дышать, а в них еще хуже.

— Да, в горячую пору года носить защитные маски становится серьезным испытанием. Но вирус по-прежнему представляет угрозу для человека, и нужно помнить об этом. Жара не повод для появления в общественных местах без защитных средств. Главное через каждые два часа менять маски, не допускать влажности при их ношении, не забывать про перчатки. Понятно, что в масках душно, потеет лицо и становится тяжело дышать, особенно в общественном транспорте. Но там, где есть скопление людей  необходимо обязательно носить маски и соблюдать дистанцию, использовать антисептик для обработки рук.

На открытом воздухе, где есть возможность социально дистанцироваться, можно не использовать маску. В остальных местах она нужна, поскольку позволяет защитить не только себя, но и других от заражения при бессимптомном течении инфекции. Маска служит барьером от попадания на слизистые оболочки носа потенциально инфицированных капель, выделяемых из дыхательных путей при кашле, чихании, речи, и тем самым может ограничить распространение вируса. Также маска не даст возможности постоянно касаться руками лица, что является одним из основных факторов распространения инфекции.

 

«Менять каждые два часа, брать с собой несколько штук». Главный санврач Горецкого района объяснила, как носить маски в жару
Раиса Прудникова: «Конечно, когда на улице + 30, находиться в маске тяжело, в помещении еще сложнее. Особенно людям, у которых проблемы с сердцем, артериальным давлением или же они болеют астмой. Пожилым людям и с названными выше заболеваниями нужно поберечь себя и в жару лучше оставаться дома». Фото — Михаил Левцов

 

— Как использовать маски в жару?

Сейчас стоит предпочесть маски из натуральных и полусинтетических материалов, чтобы лицо меньше потело под ними. Одноразовые маски в жару следует менять чаще, так как они быстрее становятся влажными. Спасают ситуацию марлевые маски, они более «дышащие», могут использоваться несколько раз, но после каждого выхода на улицу должны очищаться, дезинфицироваться. Нужно брать с собой 2 или 3 маски. Если попали в ней под дождь, сразу меняйте, не думайте, что она намокла чистая, пусть сама высохнет на лице. При любой возможности обрабатывайте руки антисептиком, тщательно мойте горячей водой с мылом. Не забывайте, что в жару активны и другие бактерии и микробы, такие как кишечная палочка, сальмонелла. Эти инфекции никуда не делись.

В это эпидемиологически сложное время советую всем сократить контакты, круг общения, соблюдать дистанцию. Пенсионерам в случае необходимости ходить в магазины, аптеки в утренние часы.

 

Расспрашивала Галина Кожевникова

 


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В жаркую погоду защитные маски доставляют массу неудобства. Большинство горожан перестали их использовать на улице, в транспорте, магазинах. Правильно ли они...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ecolines возобновляет рейсы в Европу, Россию и Украину. Уехать смогут не все
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика