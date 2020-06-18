«Менять каждые два часа, брать с собой несколько штук». Главный санврач Горецкого района объяснила, как носить маски в жару

Источник материала: Горецкий вестник

В жаркую погоду защитные маски доставляют массу неудобства. Большинство горожан перестали их использовать на улице, в транспорте, магазинах. Правильно ли они поступают, объясняет главный врач Горецкого райЦГЭ Раиса Прудникова.





— С приходом жаркого лета жители Горок как-то самоуспокоились, забыли про опасность инфекции. Многие перестали носить маски, ссылаясь, что и без них трудно дышать, а в них еще хуже.

— Да, в горячую пору года носить защитные маски становится серьезным испытанием. Но вирус по-прежнему представляет угрозу для человека, и нужно помнить об этом. Жара не повод для появления в общественных местах без защитных средств. Главное через каждые два часа менять маски, не допускать влажности при их ношении, не забывать про перчатки. Понятно, что в масках душно, потеет лицо и становится тяжело дышать, особенно в общественном транспорте. Но там, где есть скопление людей необходимо обязательно носить маски и соблюдать дистанцию, использовать антисептик для обработки рук.

На открытом воздухе, где есть возможность социально дистанцироваться, можно не использовать маску. В остальных местах она нужна, поскольку позволяет защитить не только себя, но и других от заражения при бессимптомном течении инфекции. Маска служит барьером от попадания на слизистые оболочки носа потенциально инфицированных капель, выделяемых из дыхательных путей при кашле, чихании, речи, и тем самым может ограничить распространение вируса. Также маска не даст возможности постоянно касаться руками лица, что является одним из основных факторов распространения инфекции.





— Как использовать маски в жару?

Сейчас стоит предпочесть маски из натуральных и полусинтетических материалов, чтобы лицо меньше потело под ними. Одноразовые маски в жару следует менять чаще, так как они быстрее становятся влажными. Спасают ситуацию марлевые маски, они более «дышащие», могут использоваться несколько раз, но после каждого выхода на улицу должны очищаться, дезинфицироваться. Нужно брать с собой 2 или 3 маски. Если попали в ней под дождь, сразу меняйте, не думайте, что она намокла чистая, пусть сама высохнет на лице. При любой возможности обрабатывайте руки антисептиком, тщательно мойте горячей водой с мылом. Не забывайте, что в жару активны и другие бактерии и микробы, такие как кишечная палочка, сальмонелла. Эти инфекции никуда не делись.

В это эпидемиологически сложное время советую всем сократить контакты, круг общения, соблюдать дистанцию. Пенсионерам в случае необходимости ходить в магазины, аптеки в утренние часы.

Расспрашивала Галина Кожевникова