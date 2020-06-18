F-35С уже мало: в США хотят построить палубный самолет шестого поколения против Китая

Источник материала: Tut.by

Комитет по вооруженным силам США обратился к командованию американского флота с просьбой изменить структуру палубной авиации для успешного противостояния ВМС Китая. Возможна даже разработка нового истребителя шестого поколения, чтобы получить заведомое преимущество над китайскими противниками. Об этом пишет Military Watch.



F-35C и F-18E Super Hornet. Фото: wikipedia.org

Изменение подхода вполне укладывается в стратегию, которой придерживается американский флот с 2018 года — подготовку к возможному конфликту не с террористами, но с хорошо вооруженными противниками, такими, как Китай, Россия или Северная Корея. При этом морские возможности американской авиации оцениваются скорее пессимистично — палубные истребители имеют малую дальность полета и плохо годятся для завоевания господства в воздухе.

Основные машины на вооружении ВМФ США сегодня — истребители F-18E Super Hornet четвертого поколения, только последние их варианты можно причислить к поколению 4+. Самолет производится с 1995 года и является развитием палубного F-18 Hornet.

Со временем эти истребители планируют полностью заменить на более современные F-35C, но производство этой модели все время задерживается. Более того, достаточно легкий палубник пятого поколения F-35C плохо подходит для завоевания господства в воздухе. Сомнительно даже его превосходство над уже имеющимися палубными самолетами Китая, такими как J-15, а противостояние с новейшими J-20 и J-11D и вовсе может закончиться не в пользу «американца».

Для решения этой проблемы, пишет Military Watch, в рамках программы Air Dominance Fighter идет разработка новых истребителей для авианосцев. Ожидается, что новый самолет будет иметь характеристики уже шестого поколения, включая совершенные системы РЭБ и высочайшие показатели малозаметности. Не исключается вариант, что истребитель вообще будет беспилотным.

Предположительно, машину ориентируют на воздушный бой и вооружат перспективными ракетами «воздух-воздух» AIM-260, которые разрабатываются сейчас.

Однако когда именно появится новый самолет — неясно, так как программа постоянно сталкивается с нехваткой финансирования. Так, первоначально выделенный на 2020 год бюджет сократили сразу на две трети — так что вопрос завоевания превосходства в морской авиации может быть отложен на долгий срок.