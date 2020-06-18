Ecolines возобновляет рейсы в Европу, Россию и Украину. Уехать смогут не все

Источник материала: Tut.by

C конца июня пассажирский перевозчик Ecolines возобновляет регулярные международные рейсы в Россию, Украину, Чехию, Германию. А через столицу Польши можно будет доехать в Литву, Латвию и Эстонию. По-прежнему будут возить только тех, кому можно пересекать границу.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в этом месяце компания Ecolines возобновила автобусные рейсы в Польшу для категории граждан, которым разрешено в период пандемии пересекать границу. А с конца июня пассажиров повезут по другим направлениям.

Все билеты доступны в прямом и обратном направлении.

Как было объявлено ранее, Ecolines ввела дополнительные правила: автобусы перед выездом дезинфицируются, в салонах установлены санитайзеры. У пассажиров перед поездкой измерят температуру бесконтактным термометром. На протяжении всей поездки персонал и пассажиры автобусов должны использовать маски.