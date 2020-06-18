Ecolines возобновляет рейсы в Европу, Россию и Украину. Уехать смогут не все
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Источник материала:
Tut.by
C конца июня пассажирский перевозчик Ecolines возобновляет регулярные международные рейсы в Россию, Украину, Чехию, Германию. А через столицу Польши можно будет доехать в Литву, Латвию и Эстонию. По-прежнему будут возить только тех, кому можно пересекать границу. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Напомним, в этом месяце компания Ecolines возобновила автобусные рейсы в Польшу для категории граждан, которым разрешено в период пандемии пересекать границу. А с конца июня пассажиров повезут по другим направлениям.
С 18 июня автобусы будут отправляться из Минска, Барановичей,
Бреста, Лиды и Гродно. С пересадкой в Варшаве можно будет добраться в Берлин, Прагу, Вильнюс, Каунас, Ригу, Пярну и Таллин.
Кому можно ездить и какие требования надо при этом выполнять. С 25 июня в 21.00 можно будет уехать из Минска в Санкт-Петербург. На этом рейсе автобус проедет через Оршу и
Витебск.
Кто может ездить в этом направлении и какие требования к пассажирам предъявляются. С 26 июня в 20.00 открывается украинское направление: рейс Минск-Могилев-Гомель-Киев. Доступны билеты с пересадкой в Киеве до Одессы, Борисполя (аэропорт), Днепра, Запорожья, Каменского, Кропивницкого, Кременчуга, Николаева, Полтавы, Умани, Харькова, Херсона.
. Категории граждан, которые могут совершать поездки и требования к ним
Все билеты доступны в прямом и обратном направлении.
Как было объявлено ранее, Ecolines ввела дополнительные правила: автобусы перед выездом дезинфицируются, в салонах установлены санитайзеры. У пассажиров перед поездкой измерят температуру бесконтактным термометром. На протяжении всей поездки персонал и пассажиры автобусов должны использовать маски.
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Брест
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Витебск
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По-прежнему будут возить только тех, кому можно пересекать границу.
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