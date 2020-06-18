Кит Харингтон подстригся. Теперь его называют русским

Источник материала: ОНТ

Британский актер Кит Харингтон попрощался с локонами Джона Сноу – героя сериала «Игра Престолов», которого он играл. Об этом сообщает Buro.

Идея сменить прическу пришла актеру во время самоизоляции. Харингтона с побритой головой запечатлели во время его прогулки с собакой в Лондоне. Поклонники даже не сразу узнали актера и отнеслись к такой радикальной прическе с сожалением. Некоторые отметили, что в новом образе Кит стал похож на русского.

«Кто сделал это с Китом Харингтоном? И почему он выглядит как русский?» – написал один из пользователей Twitter.

Фото: esquire/ Мэтт Холиок

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