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Кит Харингтон подстригся. Теперь его называют русским

18.06.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кит Харингтон подстригся. Теперь его называют русским

Британский актер Кит Харингтон попрощался с локонами Джона Сноу – героя сериала «Игра Престолов», которого он играл. Об этом сообщает Buro.

Идея сменить прическу пришла актеру во время самоизоляции. Харингтона с побритой головой запечатлели во время его прогулки с собакой в Лондоне. Поклонники даже не сразу узнали актера и отнеслись к такой радикальной прическе с сожалением. Некоторые отметили, что в новом образе Кит стал похож на русского.

«Кто сделал это с Китом Харингтоном? И почему он выглядит как русский?» – написал один из пользователей Twitter.

Фото: esquire/ Мэтт Холиок 

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Британский актер Кит Харингтон попрощался с локонами Джона Сноу – героя сериала «Игра Престолов», которого он играл. Об этом сообщает Buro. Идея сменить прическу...
 
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