Виктор Бабарико и его сын не выходят на связь

На минувшей неделе финансовая милиция пришла с обысками в Белгазпромбанк и еще ряд частных структур в рамках уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступных путем средств.





Хотя экс-глава банка Бабарико еще не имел процессуального статуса, руководитель КГК заявил о наличии доказательств его причастности к делу.





Утром в четверг Бабарико, а также его сын Эдуард, руководящий инициативной группой по выдвижению кандидатом в президенты, перестали выходить на связь – по некоторым данным, они доставлены в Департамент финансовых расследований (ДФР).





"Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает", - заявили в штабе.





Вместе с тем, в штабе заявляют о планах провести вечером традиционный стрим.





"Мы давно готовились и сделаем важное заявление по поводу наших дальнейших действий вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами", - добавили в штабе.





Ранее Бабарико заявлял о том, что у него есть план на случай задержания.





Согласно законодательству, даже в случае задержания человек может быть кандидатом, основанием для отказа может быть лишь непогашенная судимость.









Впрочем, есть важный нюанс: претенденту на пост президента нужно до 4 июля подать пакет документов в ЦИК, подписанный лично.





Sputnik пытался связаться с пресс-службой Комитета государственного контроля, однако пока сделать этого не удалось. пытался связаться с пресс-службой Комитета государственного контроля, однако пока сделать этого не удалось.









накануне сообщалось об аресте избирательного фонда Виктора Бабарико. При этом официально никакаких документов о причинах ареста потенциальному кандидату предъявлено не было. Напомним,При этом официально никакаких документов о причинах ареста потенциальному кандидату предъявлено не было.





В тот день Бабарико рассказал, что по «делу Белгазпромбанка», которым он руководил 20 лет, задержаны два десятка человек. Также в рамках дела конфисковали знаменитую художественную коллекцию банка.

11 июня арестовали координатора штаба Бабарико Светлану Купрееву, но в рамках какого дела, до сих пор не сообщается. Она - друг семьи Бабарико и никакого отношения ни к Белгазпромбанку, ни к другим структурам не имеет и никогда не имела.

Бабарико расценивает "дело Белгазпромбанка" как атаку лично на него, хотя до сего момента в деле не фигурировал.





Тем временем команда Виктора Бабарико уже собрала 425 тысяч подписей! И это абсолютный рекорд в истории независимой Беларуси