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Виктор Бабарико и его сын не выходят на связь

18.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

(дополнено) Претендент в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард, руководящий инициативной группой по выдвижению кандидатом в президенты, сегодня утром поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь. Тем времнем в поддержку Виктора Бабарико уже собрано рекордное количество подписей - 425 тысяч!

Виктор Бабарико и его сын не выходят на связь
На минувшей неделе финансовая милиция пришла с обысками в Белгазпромбанк и еще ряд частных структур в рамках уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступных путем средств. 

Хотя экс-глава банка Бабарико еще не имел процессуального статуса, руководитель КГК заявил о наличии доказательств его причастности к делу.

Утром в четверг Бабарико, а также его сын Эдуард, руководящий инициативной группой по выдвижению кандидатом в президенты, перестали выходить на связь – по некоторым данным, они доставлены в Департамент финансовых расследований (ДФР).

"Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает", - заявили в штабе.

Вместе с тем, в штабе заявляют о планах провести вечером традиционный стрим.

"Мы давно готовились и сделаем важное заявление по поводу наших дальнейших действий вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами", - добавили в штабе.

Ранее Бабарико заявлял о том, что у него есть план на случай задержания. 

Согласно законодательству, даже в случае задержания человек может быть кандидатом, основанием для отказа может быть лишь непогашенная судимость. 


Впрочем, есть важный нюанс: претенденту на пост президента нужно до 4 июля подать пакет документов в ЦИК, подписанный лично.

Sputnik пытался связаться с пресс-службой Комитета государственного контроля, однако пока сделать этого не удалось.


Напомним, накануне сообщалось об аресте избирательного фонда Виктора Бабарико. При этом официально никакаких документов о причинах ареста потенциальному кандидату предъявлено не было.

В тот день Бабарико рассказал, что по «делу Белгазпромбанка», которым он руководил 20 лет, задержаны два десятка человек. Также в рамках дела конфисковали знаменитую художественную коллекцию банка. 

11 июня арестовали координатора штаба Бабарико Светлану Купрееву, но в рамках какого дела, до сих пор не сообщается. Она - друг семьи Бабарико и никакого отношения ни к Белгазпромбанку, ни к другим структурам не имеет и никогда не имела.

Бабарико расценивает "дело Белгазпромбанка" как атаку лично на него, хотя до сего момента в деле не фигурировал.

Тем временем команда Виктора Бабарико уже собрала 425 тысяч подписей! И это абсолютный рекорд в истории независимой Беларуси
Если не считать принудительный сбор подписей в поддержку Лукашенко, когда он уже был главоцй государства, самое большое количество собирал в свою поддержку в 1994 году Вячеслав Кебич, будучи премьер-министром страны - около 372 тысяч.

То есть НИКТО их потенциальных кандидатов на пост президента за всю историю независимой Беларуси без административного ресурса и принуждения НИКОГДА не собирал такого количества подписей избирателей!
 
 
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(дополнено) Претендент в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард, руководящий инициативной группой по выдвижению кандидатом в президенты, сегодня утром...
 
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