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Штаб Бабарико: Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь

18.06.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктор и Эдуард Бабарико утром 18 июня перестали выходить на связь, сообщили в штабе Бабарико.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Штаб сообщил, что команда собрала 425 тысяч подписей. Утром Виктор Бабарико с сыном Эдуардом поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.

— Но, к сожалению, нам изо всех сил мешают установить наш рекорд. Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает, — сообщили в штабе Бабарико.

Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету.

В штабе также заявили, что в пятницу, 19 июня, в 19.00 во время стрима сделают важное заявление по поводу дальнейших действий.

— Вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами, — отметили в штабе.

Получить комментарий в ДФР КГК не удалось: официальный представитель ведомства отключил телефон.

 
 
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