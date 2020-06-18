«Больше всего - инициативная группа № 1». Ермошина рассказала, сколько подписей сдали кандидаты в кандидаты

Источник материала: Tut.by

Кампания по сбору подписей вошла в завершающую стадию. Подписи собирают 13 инициативных групп 13-ти потенциальных выдвиженцев в кандидаты в президенты. Об этом рассказала в специальном обращении глава ЦИК Лидия Ермошина.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Две инициативные группы, выдвигающие кандидатами господина Гайдукевича и госпожу Кисель снялись с регистрации и прекратили сбор подписей. Ряд инициативных групп, из тринадцати это семь, уже сдают подписные листы в территориальные избирательные комиссии, — сообщила Ермошина.

Глава ЦИК акцентировала внимание на том, что граждане, которые хотят отозвать свои подписи в поддержку того или иного кандидата, должны обращаться в районные или городские избирательные комиссии по месту проживания.

Ермошина сообщила, что больше всего подписей сдала инициативная группа № 1, которая собирает подписи в поддержку действующего президента Лукашенко — всего 364 тысячи. На втором месте инициативная группа Виктора Бабарико — около 150 тысяч подписей. Третье и четвертое место делят группы Светланы Тихановской и Валерия Цепкало — чуть более 43 тысяч подписей. Менее 10 тысяч сдала группа Сергея Черечня, группа Дмитриева сдала 62 подписи, Анны Канопацкой — несколько сотен.