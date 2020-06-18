Бабарико и его сын не выходят на связь. Похоже, их увезли на допрос по уголовному делу

Источник материала: KYKY

Сегодня с утра многие беларуские телеграм-каналы написали, что Виктора Бабарико и его сына Эдуарда увезли в Департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов. Утверждается, что допрос проходит в рамках дела Белгазпромбанка.

Пока эта информация остается неподтвержденной, однако команда Виктора Бабарико с тревогой заявила , что с утра он и его сын поехали сдавать собранные подписи, а теперь не выходят на связь, их телефоны не отвечают. «ДФР дверь не открывает, комментариев не дает», – отметил штаб политика.

К слову о подписях за выдвижение кандидатом в президенты. У Бабарико их уже 425 тысяч.

Напомним: вчера выяснилось , что счет экс-банкира, на котором находится избирательный фонд, заблокировали. На расчетном счете – больше 100 тысяч рублей, или почти 40 тысяч долларов. В связи с блокировкой штаб Бабарико пообещал направить жалобы в госорганы. И заверил, что арест средств избирательного фонда не повлияет на работу штаба, ведь он состоит из волонтеров, которые не получают какого-либо вознаграждения.

Обложка: инстаграм Виктора Бабарико.