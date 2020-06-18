|
Бабарико и его сын не выходят на связь. Похоже, их увезли на допрос по уголовному делу
Источник материала: KYKY>
Сегодня с утра многие беларуские телеграм-каналы написали, что Виктора Бабарико и его сына Эдуарда увезли в Департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов. Утверждается, что допрос проходит в рамках дела Белгазпромбанка.
Пока эта информация остается неподтвержденной, однако команда Виктора Бабарико с тревогой
К слову о подписях за выдвижение кандидатом в президенты. У Бабарико их уже 425 тысяч.
Напомним: вчера
Обложка: инстаграм Виктора Бабарико.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня с утра многие беларуские телеграм-каналы написали, что Виктора Бабарико и его сына Эдуарда увезли в Департамент финансовых расследований КГК для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)