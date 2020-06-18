Мнение. Родина для нас - превыше всего

Источник материала: Ивьевский край

Иван Станиславович Жидель, председатель совета Ивьевской районной организации ветеранов:

Возраст нынче - понятие относительное и ничему не помеха. Например, в нашем районе из общего числа пенсионеров 5885 человек 1075 человек продолжают трудиться, занимаясь своим любимым делом. Большой опыт и профессиональные навыки этих людей по достоинству оценены в коллективах учреждений и предприятий. И это важно - дать возможность человеку, который имеет силы и желание, продолжать трудовой путь.

Те, кто находится на заслуженном отдыхе, тоже не остаются на обочине жизни. Сегодня у них есть возможность для общения и развития творческих способностей, занятий физической культурой и т. д. Для этого в ТЦСОН существуют различные формы работы. В сельской местности активно работают первички ветеранской организации. Отмечу, что все проводится на бесплатной основе. Мы встречаемся, общаемся, проводим мероприятия, экскурсии, встречи и т. д.

Социальная защита для пожилого человека всегда выходит на первый план. Отрадно, что в нашей стране и в районе поддержка ветеранов войны, одиноких и одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов - важнейшая государственная задача. И наша первоочередная забота. Хочу особо отметить, что мы объединили усилия в этом с Федерацией профсоюзов Беларуси и БРСМ, соединив героическое прошлое, - это ветераны, наше сегодняшнее - профсоюзы, наше будущее - молодежь.

В организации БРСМ созданы волонтерские отряды. Они, например, помогают с заготовкой и доставкой овощной продукции во время осенних ярмарок. Если человек по состоянию здоровья не может посетить организуемое для него мероприятие, тогда ветеранские, профсоюзные и молодежные активисты приходят к нему. Поздравят, помогут, выслушают его рассказ за чашкой чая. И легче станет пожилому человеку, уйдет боль.

У ветеранов есть еще и высший нравственный долг - борьба за правду о Великой Отечественной войне. Да, мы сегодня оказались тут на переднем крае. И даем отпор разного рода фальсификаторам, которые искажают историю войны, исходя из политических заказов. К сожалению, примеров фальсификации исторических фактов и событий Великой Отечественной немало. Особенно, когда мы отмечаем юбилейные даты. Это наш долг перед теми, кто воевал, что особенно символично в год 75-летия Великой Победы.

Все мы хотим жить достойно и благополучно, гордиться своей страной и малой родиной. Поколение ветеранов Великой Отечественной сделало главное - отвоевало мир и независимость, возродило страну из пепла. Члены нашей организации и теперь, находясь в эпицентре всех важных событий для страны, готовы дальше направлять свои усилия ради процветания родной Беларуси и нашего района. Ведь наше государство очень внимательно к нашим проблемам, власть открыта нашим инициативам, просьбам и вопросам. Мы очень ценим такое отношение и отвечаем взаимностью.