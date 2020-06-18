Виктор и Эдуард Бабарико в ДФР. «Аккуратно дают показания»

Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК, сообщает Телеграм-канал ATN_NEWS (Белтелерадиокомпания).



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

«Основная цель „визита“ — проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку. При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь .

Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету.

На 11 июня, когда было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, Виктор Бабарико в рамках расследования этого уголовного дела процессуального статуса не имел .