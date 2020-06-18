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Виктор и Эдуард Бабарико в ДФР. «Аккуратно дают показания»
Источник материала: Tut.by
Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК, сообщает Телеграм-канал
«Основная цель „визита“ — проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку. При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и
Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд,
На 11 июня, когда было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, Виктор Бабарико в рамках расследования этого уголовного дела процессуального статуса
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Утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.
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