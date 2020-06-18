На МКАД у грузовика на ходу отвалилось колесо

Источник материала: Tut.by

На МКАД в районе развязки с улице Казинца грузовик «потерял» колесо. Видео инцидента в редакцию AUTO.TUT.BY прислал читатель Сергей.

Происшествие случилось днем 17 июня. На записи видно, как грузовик едет по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Кижеватова, а около развязки с улицей Казинца от него отрывается колесо.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.