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На МКАД у грузовика на ходу отвалилось колесо
Источник материала: Tut.by
На МКАД в районе развязки с улице Казинца грузовик «потерял» колесо. Видео инцидента в редакцию AUTO.TUT.BY прислал читатель Сергей.
Происшествие случилось днем 17 июня. На записи видно, как грузовик едет по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Кижеватова, а около развязки с улицей Казинца от него отрывается колесо.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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Происшествие случилось днем 17 июня в районе развязки с улице Казинца.
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