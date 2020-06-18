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В белорусских школах внедрят модель, направленную на снижение конфликтов среди учащихся

18.06.2020 11:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В белорусских школах внедрят модель, направленную на снижение конфликтов среди учащихся

Дружественная среда для учёбы и общения. В белорусских школах внедрят модель, направленную на снижение конфликтов среди учащихся.

Задачи диктует время: это, в первую очередь, предотвращение психологического и физического насилия среди обучающихся. За основу взяли хорошо зарекомендовавшую себя хорватскую модель «Безопасная и поддерживающая среда в школах» и адаптировали к белорусским учебным заведениям.

Проект реализуется при помощи ЮНИСЕФ – его онлайн-презентация состоится уже сегодня.

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Дружественная среда для учёбы и общения. В белорусских школах внедрят модель, направленную на снижение конфликтов среди учащихся. Задачи диктует время: это, в...
 
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