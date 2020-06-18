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Жара и ливни. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жара и ливни: такой прогноз от синоптиков на сегодня, 18 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным «Белгидромета», в большинстве районов прогремят грозы. Местами пройдет град. Непогода будет сопровождаться сильным ветром, скорость которого приблизится к шквалистым значениям. Порывы будут достигать 15-20 м/с. При этом максимальная температура воздуха в течение дня ожидается до +31 градуса.
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Новости Беларуси. Жара и ливни: такой прогноз от синоптиков на сегодня, 18 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси объявлен оранжевый уровень...
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