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Что-то знал? Провластный политолог назвал идеальное время для ареста Бабарико

18.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Провластный политолог Петр Петровский еще до суда и без проведения следствия назвал экс-руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико «вором и барыгой»


Виктор Бабарико в Бобруйске

«Понятно, что если Бабарико закрывают сейчас, то через месяц его ждет информационная смерть», - пишет Петр Петровский в Фейсбуке.

Еще одним вопросом, по его словам, является реакция Москвы.

«Понятно, что Газпром хочет втянуть Кремль в этот процесс. Но, Кремль пока поступает мудро и не вмешивается в дело Бабарико. Это может быть связано с ожиданием переговоров 19 и 24 июня между руководителями МИД и президентами двух стран. Да и всероссийское голосование не следует замызгивать какими-то бабарикинскими перепалками. 

А вот после будет идти агитация и закончится в России голосование. Понятно, что Газпром будет давить. Но Кремлю главное сохранять удаленность от конфликта. Если так и произойдет, то избирательная кампания войдет в конструктивное русло», - считает Петровский.

При этом он задается вопросом, пойдет ли власть на задержание Бабарико сейчас? И сам дает подсказку:

«…лучшим периодом задержания Бабарико можно назвать время до 2 июля. Идеальный - до 20 июня».


«Но для этого нужно реально проявить политическую волю, осознавая, что в противном случае Бабарико будет создавать иллюзию жертвы крывавого режима и шантажировать государство своими политическими действиями», - пишет Петровский.

Как уже сообщалось, сегодня утром Виктор Бабарико со своим сыном Эдуардом, руководителем его инициативной группы, пошел сдавать очередную порцию подписей избирателей в свою поддержку и перестал выходить на связь. 
 
 
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Провластный политолог Петр Петровский еще до суда и без проведения следствия назвал экс-руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико «вором и барыгой»
 
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