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Что-то знал? Провластный политолог назвал идеальное время для ареста Бабарико
Источник материала: Партизан
Провластный политолог Петр Петровский еще до суда и без проведения следствия назвал экс-руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико «вором и барыгой»
Виктор Бабарико в Бобруйске
«Понятно, что если Бабарико закрывают сейчас, то через месяц его ждет информационная смерть», -
Еще одним вопросом, по его словам, является реакция Москвы.
«Понятно, что Газпром хочет втянуть Кремль в этот процесс. Но, Кремль пока поступает мудро и не вмешивается в дело Бабарико. Это может быть связано с ожиданием переговоров 19 и 24 июня между руководителями МИД и президентами двух стран. Да и всероссийское голосование не следует замызгивать какими-то бабарикинскими перепалками.
А вот после будет идти агитация и закончится в России голосование. Понятно, что Газпром будет давить. Но Кремлю главное сохранять удаленность от конфликта. Если так и произойдет, то избирательная кампания войдет в конструктивное русло», - считает Петровский.
При этом он задается вопросом, пойдет ли власть на задержание Бабарико сейчас? И сам дает подсказку:
«…лучшим периодом задержания Бабарико можно назвать время до 2 июля. Идеальный - до 20 июня».
«Но для этого нужно реально проявить политическую волю, осознавая, что в противном случае Бабарико будет создавать иллюзию жертвы крывавого режима и шантажировать государство своими политическими действиями», - пишет Петровский.
Как уже сообщалось, сегодня утром Виктор Бабарико со своим сыном Эдуардом, руководителем его инициативной группы, пошел сдавать очередную порцию подписей избирателей в свою поддержку и перестал выходить на связь.
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Провластный политолог Петр Петровский еще до суда и без проведения следствия назвал экс-руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико «вором и барыгой»
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