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Юрий Соломин отмечает своё 85-летие. С днем рождения артиста поздравил Президент

18.06.2020 11:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юрий Соломин отмечает своё 85-летие. С днем рождения артиста поздравил Президент

Юрию Соломину – 85. С юбилеем народного артиста СССР поздравил Александр Лукашенко, выразив уверенность в том, что многогранная деятельность артиста будет и впредь способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами Беларуси и России.

Об актерской карьере Соломин-старший мечтал с детства. И обязательно в Малом театре. Придя на театральные подмостки, он быстро ворвался в кинематограф и стал одним из самых популярных артистов своего времени. Роль, сделавшая его известным – чекист Павел Кольцов в многосерийном фильме «Адъютант его превосходительства». В конце 60-х годов во время показа ленты пустели улицы.

За плечами всенародно любимого актера – несметное количество ролей и более 30-ти лет художественного руководства Малым театром. Он переиграл всю классику и прекрасно справлялся с образами современников. Свой день рождения выдающийся актер, талантливый режиссер и педагог встречает в узком семейном кругу.

В своем поздравлении Александр Лукашенко пожелал Юрию Соломину долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия.

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Юрию Соломину – 85. С юбилеем народного артиста СССР поздравил Александр Лукашенко, выразив уверенность в том, что многогранная деятельность артиста будет и впредь...
 
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