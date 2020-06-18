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Жара: что нужно помнить гипертоникам и сердечникам

18.06.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жара в первую очередь опасна для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В программе «Большой город» напоминаем, что должны помнить граждане этой категории.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска
Во время такой температуры могут обостряться хронические заболевания. Особенно – сердечно-сосудистые и заболевания дыхательной системы. Надо продолжать лечение, которое назначено врачом. Если есть сомнения – можно ли выходить на улицу или нельзя, надо проконсультироваться с врачом, можно ли с данным заболеванием быть на улице при такой жаре. А возможно, нужно обратиться в поликлинику для корректировки лечения, чтобы поменять назначенные лекарства.

Люди в материале: Александр Жинко, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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Жара в первую очередь опасна для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В программе «Большой город» напоминаем, что должны помнить граждане...
 
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