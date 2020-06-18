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Жара: что нужно помнить гипертоникам и сердечникам
Источник материала: СТВ
Жара в первую очередь опасна для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В программе
Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
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Жара в первую очередь опасна для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В программе «Большой город» напоминаем, что должны помнить граждане...
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