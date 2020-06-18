По неофициальной информации, Виктора Бабарико и его сына Эдуарда могли задержать. Накануне был заблокирован избирательный счет бывшего банкира.

По информации телеграм-канала «Папаратор», Виктора Бабарико и его сына Эдуарда Бабарико доставили в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля в связи с проводящимися следственными действиями. Речь идет о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов по делу «Белгазпромбанка».

На страницах Виктора Бабарико в соцсетях уже появилась информация его штаба. В сообщениях говорится о том, что инициативная группа собрала 425 тысяч подписей, а Виктор Бабарико перестал выходить на связь после того, как уехал сдавать очередную часть подписей. В штабе политика отмечают, что ДФР им никаких комментариев не дал, на контакт не идет.

Сам Бабарико неоднократно говорил о том, что осознает серьезность ситуации вокруг себя и заявлял, что его штаб и он сам готовы к тому, что в один день его задержат, чтобы не дать возможности продолжить гонку. В штабе Бабарико заявили, что в пятницу проведут прямой эфир и сделают официальное заявление о своих дальнейших действиях.