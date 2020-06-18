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Виктор Бабарико перестал выходить на связь

18.06.2020 11:52 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По неофициальной информации, Виктора Бабарико и его сына Эдуарда могли задержать. Накануне был заблокирован избирательный счет бывшего банкира.

По информации телеграм-канала «Папаратор», Виктора Бабарико и его сына Эдуарда Бабарико доставили в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля в связи с проводящимися следственными действиями. Речь идет о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов по делу «Белгазпромбанка».

На страницах Виктора Бабарико в соцсетях уже появилась информация его штаба. В сообщениях говорится о том, что инициативная группа собрала 425 тысяч подписей, а Виктор Бабарико перестал выходить на связь после того, как уехал сдавать очередную часть подписей. В штабе политика отмечают, что ДФР им никаких комментариев не дал, на контакт не идет. 

Сам Бабарико неоднократно говорил о том, что осознает серьезность ситуации вокруг себя и заявлял, что его штаб и он сам готовы к тому, что в один день его задержат, чтобы не дать возможности продолжить гонку. В штабе Бабарико заявили, что в пятницу проведут прямой эфир и сделают официальное заявление о своих дальнейших действиях.

  • 12 июня сообщалось, что в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Как и в «ПриватЛизинг» и других компаниях, связанных с банком.
  • Сам претендент на пост президента в интервью РБК заявил, что действия белорусских властей по отношению к Белгазпромбанку являются не просто мерами устрашения, а рейдерским захватом, и записал обращение на случай, если его задержат.
  • В этот же день Александр Лукашенко, отвечая в Полоцке на вопрос журналиста о Белгазпромбанке, заявил, что в отношении Бабарико ведутся следственные действия. По словам президента, экс-глава банка захотел участвовать в выборах, потому что «у нас сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести». Президент назвал фигуранта «негодяем».
  • В ответ на запрос РБК по поводу рейдерского захвата Белгазпромбанка пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт практически повторила слова президента, сказанные 12 июня.
  • 14 июня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» ведущий Иван Эйсмонт рассказал о том, что из Белгазпромбанка планировали срочно вывезти картины, купленные раннее для корпоративной коллекции. Позже картины конфисковали и вывезли из Арт-галереи.

 

 
 
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По неофициальной информации, Виктора Бабарико и его сына Эдуарда могли задержать. Накануне был заблокирован избирательный счет бывшего банкира.
 
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