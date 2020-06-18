Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мост дружбы. В Минске стартовал конкурс молодых литераторов Союзного государства. В нем могут участвовать писатели Беларуси и России от 18 до 30 лет. Прием заявок продлится до конца сентября, передает телеканал «МИР24».

Открытие прошло в формате видеоконференции между Минском и Москвой. «Мост дружбы» проводится с 2012 года. За это время в нем участвовали около пятисот молодых литераторов. В этом году ожидают более сотни заявок.