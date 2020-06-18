Стало известно, кто попал в команду Ермаковой, которая будет руководить Белгазпромбанком

Источник материала: Tut.by

В Белгазпромбанке рассказали, кто попал в состав временной администрации, которую возглавила Надежда Ермакова. В ее состав помимо экс-главы Нацбанка также вошли Галина Тарасова, Дмитрий Дудик, Анна Бабицкая, Юрий Деликатный, Валерий Симонов, Александр Русакомский, Наталья Поясок.



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Руководит временной администрацией Надежда Ермакова. Она будет курировать в первую очередь такие вопросы как система риск-менеджмента, внутренний аудит, информационная политика, персонал.

Что вообще происходит вокруг банка

В головной офис Белгазпромбанка 11 июня пришли представители Департамента финансовых расследований Госконтроля. 12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

12 июня российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление , в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке.

Бывший председатель правления Виктор Бабарико, участник президентской кампании, который 20 лет управлял этим банком и в мае покинул пост председателя правления, заявил в интервью РБК, что обыски и задержания в Белгазпромбанке — рейдерский захват со стороны белорусского государства, а «вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня».

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке, к которому возникли вопросы у КГК, временную администрацию, ее возглавила Надежда Ермакова.

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