|
Стало известно, кто попал в команду Ермаковой, которая будет руководить Белгазпромбанком
Источник материала: Tut.by
В Белгазпромбанке рассказали, кто попал в состав временной администрации, которую возглавила Надежда Ермакова. В ее состав помимо экс-главы Нацбанка также вошли Галина Тарасова, Дмитрий Дудик, Анна Бабицкая, Юрий Деликатный, Валерий Симонов, Александр Русакомский, Наталья Поясок.
Руководит временной администрацией Надежда Ермакова. Она будет курировать в первую очередь такие вопросы как система риск-менеджмента, внутренний аудит, информационная политика, персонал.
Что вообще происходит вокруг банка
В головной офис Белгазпромбанка 11 июня
12 июня российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили
Бывший председатель правления Виктор Бабарико, участник президентской кампании, который 20 лет управлял этим банком и в мае покинул пост председателя правления,
15 июня Нацбанк
Будет дополнено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Белгазпромбанке рассказали, кто попал в состав временной администрации, которую возглавила Надежда Ермакова. В ее состав вошли помимо экс-главы Нацбанка Галина...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)