Под Пинском двое мужчин похитили хаски у 18-летней хозяйки. Они вырвали поводок из её рук

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители Пинского района подозреваются в хищении хаски.

По информации Следственного комитета, вечером 16 июня в д. Осница двое мужчин, которым 25 и 49 лет, похитили собаку. Они вырвали поводок из рук 18-летней девушки и погрузили животное в автомобиль.



Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц» УК РБ. Подозреваемые задержаны, ранее оба привлекались к уголовной ответственности.

Питомца вернули владелице.