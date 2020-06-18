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Под Пинском двое мужчин похитили хаски у 18-летней хозяйки. Они вырвали поводок из её рук
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители Пинского района подозреваются в хищении хаски.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц» УК РБ. Подозреваемые задержаны, ранее оба привлекались к уголовной ответственности.
Питомца вернули владелице.
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Новости Беларуси. Жители Пинского района подозреваются в хищении хаски. По информации Следственного комитета, вечером 16 июня в д. Осница двое мужчин, которым...
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