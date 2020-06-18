ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Вороновщине проходит Единый день информирования (дополняется)

18.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

На Вороновщине проходит Единый день информирования (дополняется)

С достижениями Беларуси за четверть века, социально-экономическим развитием Гродненщины и Вороновщины за 2015-2020гг. трудовой коллектив Вороновского ПМС познакомила районная информационно-пропагандистские группа во главе с заместителем председателя райисполкома Гражиной Крахмальчик.


На Вороновщине проходит Единый день информирования (дополняется)

По основной теме выступила главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Людмила Неделько:

— За четверть века Беларусь достигла многого. Была принята Конституция страны — основа белорусской государственности, введен институт президентства как гарант мира, стабильности и безопасности, выстроена четкая и слаженная система органов государственной власти. За эти годы наша страна состоялась как суверенная и независимая держава, уверенно идущая собственным путем развития. Современная Беларусь радикально отличается от той, какой она была на этапе своего становления. Благодаря целенаправленным и точным действиям Главы государства удалось стабилизировать обстановку и переломить негативные тенденции.

В подтверждение этому Людмила Валентиновна привела цифры и факты за период с 1994 года по 2019 год. В 2019 году по сравнению с 1994 годом в 25 раз увеличились номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, а также средний размер назначенных пенсий. Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился с 2,1% до 0,2%. Почти на 6 лет увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, снизилась младенческая и детская смертность, а также материнская. Беларусь входит в топ-10 стран органного донорства, опережая Австралию, Великобританию, Германию (более чем в 2,5 раза), Канаду.

Практически на 20% больше введено в эксплуатацию жилых домов. Ежегодно увеличиваются объемы строительства жилья для многодетных семей. Так, в текущем году планируется, что свои жилищные условия улучшат свыше 15 тысяч семей данной категории. Активно ведется строительство арендного жилья организациями — в минувшем году в республике введено в эксплуатацию более 130 тыс. кв. метров арендного жилья.

Мощным драйвером экономики страны является IT-сектор. В 2005 году по решению Главы государства был создан Парк высоких технологий. Он обеспечивает стабильный приток твердой валюты в страну, что укрепляет курс белорусского рубля и сдерживает инфляцию. Рекордный экспорт Парка высокий технологий наблюдался в 2019 году — составил 2 млрд 195 млн долларов США (рост — 115%).

За четверть века в 13 раз увеличился экспорт товаров. Валовой внутренний продукт на душу населения в долларах США вырос в 18 раз, а объем промышленного производства — в 9. Значительно улучшились условия ведения бизнеса в стране. Если в 2006 году Беларусь занимала 106-е место из 155 стран в рейтинге стран по степени благоприятности условий для ведения бизнеса Всемирного банка, то в 2019 году — уже 49-е место из 190 стран.

Наша республика — культурный центр Европы. Об этом свидетельствует ежегодное проведение почти 60 международных, республиканских и региональных фестивалей. Выдающимся брендом стал международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Еще один национальный культурный символ страны — республиканский праздник «Александрия собирает друзей».

Огромное внимание в нашей стране уделяется спорту. За последние 26 лет значительно укрепилась материально-техническая база спортивных объектов. Созданы условия для развития детского и юношеского спорта, роста мастерства белорусских спортсменов. В минувшем году Беларусь достойно приняла ІІ Европейские игры.


На Вороновщине проходит Единый день информирования (дополняется)

В конце встречи работники Вороновского ПМС задали волнующие их вопросы. Мелиораторы интересовались возможностью приобретения жилья в г.п. Вороново. Гражина Крахмальчик пояснила, что в строящемся 60-квартирном доме райцентра на продажу будут выставлены только две квартиры. Желающим могут предоставить участки для строительства индивидуальных домов.

 

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С достижениями Беларуси за четверть века, социально-экономическим развитием Гродненщины и Вороновщины за 2015-2020гг. трудовой коллектив Вороновского ПМС...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обнаружены первые намеки на существование легкой темной материи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика