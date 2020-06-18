На Вороновщине проходит Единый день информирования (дополняется)

Источник материала: Вороновская газета





С достижениями Беларуси за четверть века, социально-экономическим развитием Гродненщины и Вороновщины за 2015-2020гг. трудовой коллектив Вороновского ПМС познакомила районная информационно-пропагандистские группа во главе с заместителем председателя райисполкома Гражиной Крахмальчик.







По основной теме выступила главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Людмила Неделько:

— За четверть века Беларусь достигла многого. Была принята Конституция страны — основа белорусской государственности, введен институт президентства как гарант мира, стабильности и безопасности, выстроена четкая и слаженная система органов государственной власти. За эти годы наша страна состоялась как суверенная и независимая держава, уверенно идущая собственным путем развития. Современная Беларусь радикально отличается от той, какой она была на этапе своего становления. Благодаря целенаправленным и точным действиям Главы государства удалось стабилизировать обстановку и переломить негативные тенденции.

В подтверждение этому Людмила Валентиновна привела цифры и факты за период с 1994 года по 2019 год. В 2019 году по сравнению с 1994 годом в 25 раз увеличились номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, а также средний размер назначенных пенсий. Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился с 2,1% до 0,2%. Почти на 6 лет увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, снизилась младенческая и детская смертность, а также материнская. Беларусь входит в топ-10 стран органного донорства, опережая Австралию, Великобританию, Германию (более чем в 2,5 раза), Канаду.

Практически на 20% больше введено в эксплуатацию жилых домов. Ежегодно увеличиваются объемы строительства жилья для многодетных семей. Так, в текущем году планируется, что свои жилищные условия улучшат свыше 15 тысяч семей данной категории. Активно ведется строительство арендного жилья организациями — в минувшем году в республике введено в эксплуатацию более 130 тыс. кв. метров арендного жилья.

Мощным драйвером экономики страны является IT-сектор. В 2005 году по решению Главы государства был создан Парк высоких технологий. Он обеспечивает стабильный приток твердой валюты в страну, что укрепляет курс белорусского рубля и сдерживает инфляцию. Рекордный экспорт Парка высокий технологий наблюдался в 2019 году — составил 2 млрд 195 млн долларов США (рост — 115%).

За четверть века в 13 раз увеличился экспорт товаров. Валовой внутренний продукт на душу населения в долларах США вырос в 18 раз, а объем промышленного производства — в 9. Значительно улучшились условия ведения бизнеса в стране. Если в 2006 году Беларусь занимала 106-е место из 155 стран в рейтинге стран по степени благоприятности условий для ведения бизнеса Всемирного банка, то в 2019 году — уже 49-е место из 190 стран.

Наша республика — культурный центр Европы. Об этом свидетельствует ежегодное проведение почти 60 международных, республиканских и региональных фестивалей. Выдающимся брендом стал международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Еще один национальный культурный символ страны — республиканский праздник «Александрия собирает друзей».

Огромное внимание в нашей стране уделяется спорту. За последние 26 лет значительно укрепилась материально-техническая база спортивных объектов. Созданы условия для развития детского и юношеского спорта, роста мастерства белорусских спортсменов. В минувшем году Беларусь достойно приняла ІІ Европейские игры.







В конце встречи работники Вороновского ПМС задали волнующие их вопросы. Мелиораторы интересовались возможностью приобретения жилья в г.п. Вороново. Гражина Крахмальчик пояснила, что в строящемся 60-квартирном доме райцентра на продажу будут выставлены только две квартиры. Желающим могут предоставить участки для строительства индивидуальных домов.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

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