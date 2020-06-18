В Брагине мужчина продал лизинговую Audi на запчасти. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы

Источник материала: Tut.by

В Брагине 29-летний мужчина продал на запчасти лизинговую Audi А8. По договору полноправным владельцем автомобиля до полного погашения займа оставалась лизинговая компания. Это значит, что житель Брагина не имел права отчуждать автомобиль третьим лицам. Как сообщает МВД, возбуждено уголовное дело за растрату в крупном размере.

Подержанную Audi А8 мужчина купил в прошлом году по договору финансовой аренды почти за 19 тысяч рублей. Ему была предоставлена кредитная рассрочка платежей.

Вскоре после покупки мужчина уехал в Россию. Машину он передал в пользование бывшей жене, которая через некоторое время попала на ней в ДТП — съехала в кювет. Через несколько месяцев горожанин перестал выплачивать рассрочку и продал автомобиль на запчасти.

В итоге фирма решила расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовала вернуть иномарку. Когда стало известно о ее судьбе, к решению вопроса подключили правоохранительные органы.

В отношении жителя Брагина возбуждено уголовное дело за растрату в крупном размере. Наказание, предусмотренное этой статьей УК, предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Сейчас проводится оперативно-следственная работа для установления местонахождения транспортного средства.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу.