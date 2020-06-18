ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусская молодежь 22 июня почтит память жертв Великой Отечественной войны

18.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Белорусская молодежь 22 июня почтит память жертв Великой Отечественной войны

Активисты Белорусского республиканского союза молодежи 22 июня по всей стране примут участие в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

«В 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны актив союза молодежи примет участие более чем в 150 памятных мероприятиях: митингах-реквиемах, возложениях венков и цветов к мемориалам и братским могилам, авто- и велопробегах, экскурсиях в музеях и памятных местах. С учетом эпидситуации часть проектов планируется реализовать в социальных сетях, например, интернет-челлендж «75 песен о войне», конкурсы эссе и стихов. В онлайн-формате пройдут также открытые диалоги и литературные гостиные», — рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, актив Гомельской городской организации БРСМ в 4 утра 22 июня примет участие в патриотическом мероприятии «Никто не забыт. Ничто не забыто». Молодежь возложит цветы к братской могиле народных ополченцев и могиле Героя Советского Союза Тимофея Бородина. Затем на Центральной набережной Гомеля юноши и девушки запустят в небо 30 экологичных белых шаров в знак о том, что молодежь помнит о великом подвиге старшего поколения и благодарит за мир, свободу и независимость.

Первичная организация БРСМ Гродненского государственного аграрного университета подготовит для студентов вуза интеллектуальную онлайн-игру «В июне 41-го» на знание истории Великой Отечественной войны. Витебская областная организация БРСМ и Смоленская областная общественная организация Российского союза молодежи организуют в формате видеоконференции тематический круглый стол с участием представителей общественных организаций, детских движений, исторических клубов, образовательных учреждений Беларуси, России и других стран СНГ.

На мемориальном комплексе «Буйничское поле» в Могилевском районе в 4 утра 22 июня соберутся представители исполнительной власти, православной церкви, члены патриотических клубов области, актив БРСМ. Здесь пройдет патриотическая акция «Звон скорби».

https://www.belta.by/

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активисты Белорусского республиканского союза молодежи 22 июня по всей стране примут участие в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачи напоминают о масках и дистанции в жару: «Расслабляться, всё-таки, не надо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика