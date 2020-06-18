Белорусская молодежь 22 июня почтит память жертв Великой Отечественной войны

Источник материала: Вороновская газета





Активисты Белорусского республиканского союза молодежи 22 июня по всей стране примут участие в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

«В 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны актив союза молодежи примет участие более чем в 150 памятных мероприятиях: митингах-реквиемах, возложениях венков и цветов к мемориалам и братским могилам, авто- и велопробегах, экскурсиях в музеях и памятных местах. С учетом эпидситуации часть проектов планируется реализовать в социальных сетях, например, интернет-челлендж «75 песен о войне», конкурсы эссе и стихов. В онлайн-формате пройдут также открытые диалоги и литературные гостиные», — рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, актив Гомельской городской организации БРСМ в 4 утра 22 июня примет участие в патриотическом мероприятии «Никто не забыт. Ничто не забыто». Молодежь возложит цветы к братской могиле народных ополченцев и могиле Героя Советского Союза Тимофея Бородина. Затем на Центральной набережной Гомеля юноши и девушки запустят в небо 30 экологичных белых шаров в знак о том, что молодежь помнит о великом подвиге старшего поколения и благодарит за мир, свободу и независимость.

Первичная организация БРСМ Гродненского государственного аграрного университета подготовит для студентов вуза интеллектуальную онлайн-игру «В июне 41-го» на знание истории Великой Отечественной войны. Витебская областная организация БРСМ и Смоленская областная общественная организация Российского союза молодежи организуют в формате видеоконференции тематический круглый стол с участием представителей общественных организаций, детских движений, исторических клубов, образовательных учреждений Беларуси, России и других стран СНГ.

На мемориальном комплексе «Буйничское поле» в Могилевском районе в 4 утра 22 июня соберутся представители исполнительной власти, православной церкви, члены патриотических клубов области, актив БРСМ. Здесь пройдет патриотическая акция «Звон скорби».

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