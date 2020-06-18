ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Славянский базар–2020»: продано более 15 тысяч билетов

18.06.2020 12:04 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Славянский базар–2020»: продано более 15 тысяч билетов

Крупнейший музыкальный фестиваль года «Славянский базар-2020» готовится принять Витебске! До открытия форума – меньше месяца.

Уже продано более 15 тысяч билетов. В этом году гостей ждут приятные сюрпризы: организаторы обещают ночь джаза, вечер классического рока, выступления звёзд Евровидения и детские программы. Впечатляет и список участников – ни один из анонсированных артистов не отказался от выступления. Главной сценой останется Летний амфитеатр, но большинство концертов пройдёт на открытых площадках в виде перфомансов.

Все выступления на открытом воздухе будут бесплатными для гостей форума. Благодаря современному формату, у Славянского базара есть все шансы стать одним из самых масштабных open-air фестивалей Европы текущего года. Он пройдёт с 16 по 20 июля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейший музыкальный фестиваль года «Славянский базар-2020» готовится принять Витебске! До открытия форума – меньше месяца. Уже продано более 15 тысяч билетов. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачи напоминают о масках и дистанции в жару: «Расслабляться, всё-таки, не надо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика