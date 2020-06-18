«Славянский базар–2020»: продано более 15 тысяч билетов

Источник материала: ОНТ

Крупнейший музыкальный фестиваль года «Славянский базар-2020» готовится принять Витебске! До открытия форума – меньше месяца.

Уже продано более 15 тысяч билетов. В этом году гостей ждут приятные сюрпризы: организаторы обещают ночь джаза, вечер классического рока, выступления звёзд Евровидения и детские программы. Впечатляет и список участников – ни один из анонсированных артистов не отказался от выступления. Главной сценой останется Летний амфитеатр, но большинство концертов пройдёт на открытых площадках в виде перфомансов.

Все выступления на открытом воздухе будут бесплатными для гостей форума. Благодаря современному формату, у Славянского базара есть все шансы стать одним из самых масштабных open-air фестивалей Европы текущего года. Он пройдёт с 16 по 20 июля.

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