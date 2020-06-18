ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР

18.06.2020 11:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Народный артист СССР Юрий Соломин отмечает 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа».

В адрес юбиляра поздравления направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР

Известный актер театра и кино, художественный руководитель Государственного академического Малого театра – кстати, именно этот храм Мельпомены стал судьбоносной творческой осью, вокруг которой профессиональная карьера Юрия Соломина вращается всю жизнь.

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР

После школы он поступил в Театральное училище имени Щепкина. Позже Соломина приняли в труппу театра.

Более 50 лет актер выходит на сцену Малого и более 30 является художественным руководителем.

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР

Хлестаков в комедии «Ревизор», главные роли в спектаклях «Украли консула», «Царь Борис» и «Иван Грозный» – в творческой биографии десятки запоминающихся образов. Ради подмостков на московском Театральном проезде он даже отказывался от ролей в кино.

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР

Тем не менее, на его счету более 60 фильмов, среди которых «Обыкновенное чудо», «Московская сага», «Адъютант его превосходительства» и «ТАСС уполномочен заявить». Мировую же известность Юрию Соломину принес персонаж исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева в фильме Акира Куросавы «Дерсу Узала», удостоенного премии «Оскар».

Юрий Соломин отмечает 85-летие. О жизни и главных ролях народного артиста СССР

Не только в творческом амплуа, но и в политическом – в начале 90-х он занимал пост министра культуры в составе первого правительства России.

Люди в материале: Юрий Соломин, Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Народный артист СССР Юрий Соломин отмечает 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа». В адрес юбиляра поздравления направил Президент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Летние оздоровительные лагеря готовятся принять первых гостей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика