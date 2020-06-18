Штаб Бабарико: Виктор и Эдуард поехали сдавать часть подписей и перестали выходить на связь

Источник материала: Виртуальный Брест

Виктор и Эдуард Бабарико утром 18 июня перестали выходить на связь, сообщили в штабе Бабарико.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Штаб сообщил, что команда собрала 425 тысяч подписей. Утром Виктор Бабарико с сыном Эдуардом поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.

— Но, к сожалению, нам изо всех сил мешают установить наш рекорд. Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает, — сообщили в штабе Бабарико.

Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету.

В штабе также заявили, что в пятницу, 19 июня, в 19.00 во время стрима сделают важное заявление по поводу дальнейших действий.

— Вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами, — отметили в штабе.

Получить комментарий в ДФР КГК не удалось: официальный представитель ведомства отключил телефон.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК, сообщает Телеграм-канал ATN_NEWS.





Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Основная цель «визита» — проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по «Белгазпромбанку». При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания.