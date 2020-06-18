Сезонная работа: узнайте о нюансах временной занятости

В Беларуси временные работники могут быть приняты для выполнения сезонных работ на срок до 2 месяцев. И прежде, чем соглашаться на такую работу, ознакомьтесь с правилами трудового законодательства, информирует 1prof.by.





Начнем с того, что временными признаются лишь те работники, которые принимаются на работу на срок до 2 месяцев. Также работодатель вправе взять сотрудника на срок до 4 месяцев, но только на место временно отсутствующего работника (замещение), за которым сохраняется место работы (должность). При этом принимаемый работник для замещения временно отсутствующего сотрудника, будет считаться временным лишь в определенных случаях. Так, в трудовом договоре должен быть указан конкретный срок (дата) окончания трудового договора и общий срок его действия составляет менее 4 месяцев. А также прописано, что работник принят на период отсутствия основного работника и при заключении трудового договора нанимателю было известно, сколько продлится отсутствие основного работника.

Если вас официально трудоустроили на 4 месяца на вакантную должность, временным работником вы не считаетесь.

Важно также знать, что, на временных работников, в том числе тех, кто занят на сезонных работах, в полном объеме распространяется законодательство о труде, за исключением изъятий, которые касаются особенностей заключения и расторжения трудового договора, привлечения к работе в государственные праздники, праздничные и выходные дни, выплаты выходного пособия и среднего заработка за время вынужденного прогула.

Особенности заключение трудового договора

В трудовом договоре в обязательном порядке должны быть прописаны все условия, касающиеся временного характера работы. Он составляется в письменной форме, в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами. Один экземпляр хранится у нанимателя, другой передается работнику.

При приеме на работу в качестве временных работников по закону предварительное испытание не устанавливается.

При этом не стоит путать понятие «трудовой договор» и «контракт». Контракт заключается на срок от одного года. Поскольку временные и сезонные работники принимаются на работу на срок менее года, то контракт с ними не может быть заключен.

Что касается процедуры расторжения трудового договора с временными работниками, то в данном случае он может быть аннулирован, как по инициативе нанимателя, так и работника. При этом, временные работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом нанимателя в письменной форме за 3 дня. Для этого не требуется наличие каких-либо уважительных причин, трудовой договор расторгается только на основании самого факта подачи заявления. Более того, по истечении срока предупреждения, работник вправе оставить работу, даже если наниматель не оформил его увольнение в соответствии с законодательством (не издан приказ об увольнении, не выдана трудовая книжка, не произведен окончательный расчет).

Причины, по которым трудовой договор с временными работниками может быть расторгнут

Таких причин несколько:

Из-за приостановки работы у нанимателя на срок более 1 недели по причинам производственного характера (отсутствие сырья, материалов, электроэнергии, топлива, выход из строя оборудования и т.д.), а также сокращения объема работы. Приостановление работ производится по решению нанимателя, собственника или уполномоченного им органа. Факт сокращения объема работ должен подтверждаться соответствующими документами. По причине неявки на работу в течение более 2 недель подряд вследствие временной нетрудоспособности. При этом если утрата трудоспособности произошла в вследствии трудового увечья или профессионального заболевания, а также когда законодательством установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании, тогда место работы (должность) за временными работниками сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности, но не более чем до окончания срока работы по трудовому договору. По причине неисполнения временными работниками обязанностей (без уважительных причин), возложенных на них трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка или Трудовым Кодексом. При единичном случаи нарушения, уважительность причины неисполнения временным работником своих обязанностей вправе оценить наниматель. Если причина будет признана уважительной, то наниматель не вправе прекращать трудовые отношения. Из-за нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора (ст.294 ТК). Факт таких нарушений трудового договора имеет право устанавливать лишь уполномоченный орган надзора за соблюдением законодательства о труде, профсоюзы и (или) суд.

Право на выходные дни

Согласно законодательству, право на выходные дни имеют все работники без исключения. Для работающих по найму право на отдых обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха. При 5-дневной рабочей неделе предоставляются 2 выходных дня каждую календарную неделю.

При 6-дневной рабочей неделе предоставляется 1 выходной день.

Общим выходным днем является воскресенье, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст.140 и 141 ТК. А также в случаях, когда воскресенье объявлено рабочим днем Президентом Республики Беларусь.

Те же, кто трудится на временных работах, подчиняются немного другим правилам. В частности, временные работники, которые заключили трудовой договор на срок до 6 дней, могут быть в привлечены к работе в государственные праздники, а также другие праздничные и выходные дни без их согласия. За такую работу законодательством не предусмотрены ни дополнительные дни отдыха, ни повышенная оплата труда.

Если же временный работник, трудоустроен на срок свыше 6 дней, тогда его привлечение к работам в государственные праздники, праздничные и выходные дни без их согласия допускается только при наличии обстоятельств, предусмотренных ст.ст.143 и 147 ТК.

Статус «временный» может стать «неопределенным»

После окончания действия трудового договора, наниматель и работник вправе прекратить трудовые отношения. Вместе с тем, трудовой договор может автоматически перейти из статуса «временный» в «неопределенный». Это происходит в следующих случаях:

если временный работник проработал свыше сроков, указанных в Трудовом договоре, и ни одна из сторон не потребовала прекращения трудовых отношений;

если уволенный временный работник вновь принят на работу к тому же нанимателю после перерыва, не превышающего 1 недели. При этом если срок его работы до и после перерыва в общей сложности соответственно превышает 2 или 4 месяца.

А отпуск положен?

В Трудовом кодексе Республики Беларусь говорится, что право на основной отпуск или денежную компенсацию за него имеют все работники независимо от того, кто является их нанимателем, какой трудовой договор ими подписан, и как была организована форма и оплата их труда.

То есть, если ко дню увольнения работник проработал часть рабочего года, денежная компенсация будет выплачена пропорционально отработанному времени и перечислена в день увольнения.

Продолжительность основного отпуска не может быть меньше 24 календарных дней. Продолжительность основного отпуска обязательна для всех нанимателей.

А выходное пособие?

Выходное пособие – это гарантийная денежная сумма, которая выплачивается работнику в случае увольнения по инициативе нанимателя за невиновные его действия по не зависящим от работника причинам, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. То есть это своеобразное извинение работодателя за невозможность больше предоставлять рабочее место и ежемесячно платить зарплату. Выходное пособие временным работникам тоже выплачивается:

в случае приостановки работы у нанимателя на срок более 1 недели по причинам производственного характера, а также сокращения объема работы (в размере недельного среднего заработка);

в случаях нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора, а также в случае призыва на военную службу (в размере двухнедельного среднего заработка).

Что делать, если уволили незаконно?

Незаконно уволенный с работы временный работник имеет право обратиться в суд по месту нахождения нанимателя в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении, со дня выдачи трудовой книжки с записью об основании прекращения трудового договора, либо со дня отказа в выдаче или получении указанных документов с требованием о восстановлении на прежнее рабочее место работы и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Если суд подтвердит незаконность действия нанимателя, временного работника должны восстановить на работе и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула (со дня увольнения до дня восстановления на работе) или окончания срока работы по трудовому договору, но не более чем за 3 месяца.

Если же подтвердится факт, что временного работника незаконно перевели на другую работу, тогда ему должны выплатить средний заработок за время вынужденного прогула или разницу в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы.

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