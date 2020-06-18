«Люди в форме и с автоматами»: в особняк Бабарико нагрянули с обыском

Источник материала: KYKY

В особняке Виктора Бабарико, который находится в деревне Мочаны Логойского района, проходит обыск. Об этом сообщает «Спутник».

На территории дома Бабарико в 15 километрах от Минска работают правоохранительные органы. Там стоят служебные машины и микроавтобусы, дежурят люди в форме, с масками и автоматами. На их форме написано «Милиция», передают журналисты с места событий.

Что происходит в самом доме, неизвестно. Но заметно, что двери открыты. В целом обстановка вокруг дома Бабарико спокойная.

Сегодня с утра стало известно , что Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали и доставили на допрос. Их увезли в Департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов. Допрос проходит в рамках уголовного дела Белгазпромбанка. Ни к Виктору, ни к Эдуарду не допускают адвокатов.

А вчера выяснилось , что счет экс-банкира, на котором находится избирательный фонд, заблокировали. На расчетном счете – больше 100 тысяч рублей, или почти 40 тысяч долларов. В связи с блокировкой штаб Бабарико пообещал направить жалобы в госорганы. И заверил, что арест средств избирательного фонда не повлияет на деятельность штаба.