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Илон Маск устраивал оргии в доме Джонни Деппа

18.06.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британское издание Daily Mail рассказало скандальные подробности личной жизни миллиардера Илона Маска. Знаменитый бизнесмен не просто встречался с актрисой Эмбер Херд, когда она была замужем за Джонни Деппом, но и устраивал оргию с ней и супермоделью Карой Делевинь. Причем происходило это в особняке Деппа, пишет MK.


Фото из Twitter Эмбер Херд

Издание опубликовало видео показаний живущего по соседству с актером Джоша Дрю, чья жена приходится лучшей подругой Херд. По словам мужчины, супруга рассказывала ему, как Херд провела ночь вместе с Илоном Маском и Карой Делевинь, состоя на тот момент в брачных отношениях с актером. Это произошло в конце 2016 года, точную дату Дрю вспомнить не смог.

Слова соседа подтверждаются видеозаписями с камер наблюдения в доме актера. В частности, камеры зафиксировали момент, как Маск и Делевинь поднимаются в лифте пентхауса.

Фото: DailyMail

В свою очередь, главный консьерж дома Тринити Коррин Эспарза вспомнила, как Маск, Херд и Делевинь были в доме Деппа в 2017 году, время от времени то поднимаясь, то опускаясь в лифте. По ее словам, троица не знала, как заставить лифт поехать, и постоянно нажимала кнопки. Так и не разобравшись в этом, они поднялись по лестнице.

Отмечается, что хотя на обоих изображениях отсутствуют даты, учетные записи персонала указывают на то, что троица была вместе 25 ноября - накануне Дня благодарения.

 
 
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Утверждается, что к знаменитого миллиардера был секс втроем с женой актера и моделью Карой Делевинь
 
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