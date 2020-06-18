Илон Маск устраивал оргии в доме Джонни Деппа

Источник материала: Tut.by

Британское издание Daily Mail рассказало скандальные подробности личной жизни миллиардера Илона Маска. Знаменитый бизнесмен не просто встречался с актрисой Эмбер Херд, когда она была замужем за Джонни Деппом, но и устраивал оргию с ней и супермоделью Карой Делевинь. Причем происходило это в особняке Деппа, пишет MK.



Фото из Twitter Эмбер Херд

Издание опубликовало видео показаний живущего по соседству с актером Джоша Дрю, чья жена приходится лучшей подругой Херд. По словам мужчины, супруга рассказывала ему, как Херд провела ночь вместе с Илоном Маском и Карой Делевинь, состоя на тот момент в брачных отношениях с актером. Это произошло в конце 2016 года, точную дату Дрю вспомнить не смог.

Слова соседа подтверждаются видеозаписями с камер наблюдения в доме актера. В частности, камеры зафиксировали момент, как Маск и Делевинь поднимаются в лифте пентхауса.

Фото: DailyMail

В свою очередь, главный консьерж дома Тринити Коррин Эспарза вспомнила, как Маск, Херд и Делевинь были в доме Деппа в 2017 году, время от времени то поднимаясь, то опускаясь в лифте. По ее словам, троица не знала, как заставить лифт поехать, и постоянно нажимала кнопки. Так и не разобравшись в этом, они поднялись по лестнице.

Отмечается, что хотя на обоих изображениях отсутствуют даты, учетные записи персонала указывают на то, что троица была вместе 25 ноября - накануне Дня благодарения.